Peter Baldinger: „Ich bin ein grenzenloser Realist“

„Gasthof zum guten Tropfen“ – prangt der eiserne Schriftzug an der biedermeiergelben Fassade des Hauses vis-à-vis des Schlosses im bescheidenen Örtchen Niederfladnitz. Die etwas in die Jahre gekommenen Lettern verraten, dass der Betrieb oberhalb des Manhartsbergs – geografisch im Waldviertel gelegen, politisch dem Weinviertel zugehörig – seit Längerem stillgelegt ist. „Die mussten aber unbedingt dranbleiben“, prostet Peter Baldinger mit einem Achterl Weiß aus der Region zu. Schließlich war es ebendiese Inschrift, die ihn vor gut zwölf Jahren überhaupt erst hierher geführt hatte.

„Dieser Hortus conclusus hat schließlich das Übrige beigetragen – hier, umringt vom Eigenheim, ist man völlig für sich“, deutet er auf den begrünten Innenhof. Die Entscheidung für ein Landdomizil war letzten Endes aber eine pragmatische. Nicht etwa die Romantisierung entschleunigender Stadtflucht, wie sie in Künstlerkreisen fast schon zum guten Ton gehört. Ganz im Gegenteil: Dass Wien in gerade einmal einer Autostunde erreichbar ist, war im Entscheidungsprozess ausschlaggebend. „Ich brauche die Stadt wie die Luft zum Atmen“, hält Baldinger fest. „Das kulturelle Umfeld ist für die persönliche Erweiterung essenziell.“ Nebenher brauche es als Künstler aber vor allem eines: Platz. „Und der ist im Regelfall teuer – wenn du aber suchst, wo eigentlich alle weg wollen, wird das Kleinod leistbar.“ Mit vereinter Familienkraft gelingt über zwei Jahre die Revitalisierung des verfallenen Hofs. Zehn Jahre später ist der Umbau immer noch nicht abgeschlossen: „In einem alten Haus wird dir immer ein Teil auf den Schädel fallen – das macht es aber auch erst so richtig charmant.“