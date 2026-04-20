Fritz Lang: „Film ist die Interpretation der Wirklichkeit“

1890 in Wien geboren, studiert Fritz Lang kurze Zeit Architektur und konstruiert später seine Filme – wie ein Kritiker beschrieb – mit mechanischer Präzision wie den Bau einer Kathedrale, kühl und monumental. Seine Räume sind verschachtelte Systeme, seine Figuren keine Helden, sondern Getriebene. Wie in Kathedralen geht es um Macht, Schuld und Erlösung – wer über wen richtet.

Verletzt, ernüchtert und gezeichnet kehrt er aus dem Ersten Weltkrieg zurück und findet im Film seine Vorstellung von Struktur und Ordnung. „Film ist nicht das Abbild der Wirklichkeit, sondern ihre Interpretation“, beschreibt er sein künstlerisches Verständnis.