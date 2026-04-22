Doris Kleilein wird neue Direktorin des Architekturzentrums Wien

Die deutsche Architektin, Architekturkritikerin und Verlegerin Doris Kleilein leitet ab Jänner 2027 das Architekturzentrum Wien (AzW) und folgt damit auf Angelika Fitz, die ihren Vertrag nach zwei Funktionsperioden mit Ende des Jahres auslaufen lässt. Das gaben Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes des AzW und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Kleilein setzte sich gegen 44 Bewerbungen durch.

„Das AzW ist für mich schon lange ein besonderer Ort, wie ich ihn in Berlin seit meinem Studium vermisst habe“, so Kleilein. „Es ist ein offenes Haus, das seinen Gästen in entspannter Atmosphäre begegnet und inhaltlich immer einen Schritt voraus ist.“ Künftig will sie hier in Wien Architekturvermittlung noch stärker mit gesellschaftlichen Debatten – von der Wohnungsfrage über klimagerechtes Bauen bis zur Migration – verbinden. „Dabei möchte ich an die Stärken des Hauses anknüpfen: die Verbindung von Ausstellung, Archiv und Diskurs, die internationale Sichtbarkeit und die Verankerung in Wien sowie die wertvollen Kooperationen im Bereich der Forschung und Lehre.“