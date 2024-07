Das Sehen war seine Droge

"Das muss Mitte der 80er gewesen sein", erinnert sich Klaus Albrecht Schröder, wann er erstmals auf den Künstler Franz Grabmayr aufmerksam wurde. Wenig später, bereits in seiner Funktion als Leiter des Kunstforums der Länderbank, des heutigen Bank Austria Kunstforums, folgte schließlich das persönliche Kennenlernen. "Ich habe ihn damals als jenen einzigartigen Menschen erlebt, der er nun einmal war", so Schröder. Mit der Zeit entwickelte sich schließlich eine nicht selbstverständliche Freundschaft – "denn abseits der Begeisterung für seine Kunst, die er aufgebracht und ich geteilt hatte, hatten wir wenig gemein. Und doch gab es etwas, wofür ich ihn zutiefst bewundere: diese unendliche Leidenschaft für die Kunst. Diese besessene Ausschließlichkeit, mit der er sich ihr gänzlich ergeben hat. Man bedenke, er hat damals, relativ spät, mit rund 40 Jahren, seinen sicheren Brotberuf als Lehrer an den Nagel gehängt, um sich einzig und allein auf sein Schaffen konzentrieren zu können. Er war entschlossen, sogar ein Leben in Armut dafür in Kauf zu nehmen." Denn seine Kunst hatte für Grabmayr zweifelsohne oberste Priorität. "So war er auf seinem Gebiet unglaublich wissend – wie ein Wissenschaftler, der zeitlebens an nichts anderem als seiner Forschung arbeitet. Und diese Einseitigkeit, mit der er sein Leben für die Kunst gelebt hat, führt unweigerlich zu Genialität."

Aus dieser Zeit des Kennenlernens rührt auch Schröders erster Grabmayr. Er ist Sinnbild ebendieser Genialität: "Das pastöse Ölbild zeigt Strohpinkel und Kornmandl – und obwohl Letztere damals längst aus Landschaftsbild und Landwirtschaft verschwunden waren, machte sie Franz Grabmayr zu seinem Motiv und bat Bauern, sie für ihn nachzubauen", beschreibt er das Werk, das ihn seit beinahe 40 Jahren durchs Leben begleitet. Wobei zeigen nicht ganz das richtige Verb zu sein scheint: "Für ihn ist das Motiv, der Inhalt der Arbeit etwas Konkretes, etwas geradezu Fotorealistisches. Für mich hingegen ist es ein rein abstraktes Gemälde, dessen rudimentäre Andeutungen ich einzig anhand der terrestrischen Ebene und des Himmelblaus erahne."