Exklusiv für Abonnent:innen: Einladung zur NEWS Masterclass über Künstler Gustave Courbet gewinnen

Bei einer persönlichen Führung mit Dir. Mag. Hans-Peter Wipplinger erhalten die Gäste spannende Einblicke in das Werk und die Welt des bedeutenden französischen Künstlers Gustave Courbet.

Im Anschluss lädt NEWS zu einem entspannten Get together in die Rooftop Bar „Zur Libelle“ mit Blick über Wien ein.