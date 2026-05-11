Exklusiv für Abonnent:innen: Einladung zur NEWS Masterclass über Künstler Gustave Courbet gewinnen

Ein Abend ganz im Zeichen der Kunst:
NEWS lädt 2 Abonnent:innen mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass anlässlich der Ausstellung
„Gustave Courbet – Realist und Rebell“ im Leopold Museum ein.
Bei einer persönlichen Führung mit Dir. Mag. Hans-Peter Wipplinger erhalten die Gäste spannende Einblicke in das Werk und die Welt des bedeutenden französischen Künstlers Gustave Courbet.
Im Anschluss lädt NEWS zu einem entspannten Get together in die Rooftop Bar „Zur Libelle“ mit Blick über Wien ein.
Ort: Leopold Museum, Wien
Datum: 3. Juni 2026, 19:00 Uhr
Freuen Sie sich auf eine besondere NEWS Masterclass voller Kunst, inspirierender Gespräche und einzigartiger Atmosphäre.
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 25.05.2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!