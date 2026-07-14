Masterclass: Hans Jorda zieht „Bilanz“

Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Und im Fall der NEWS Masterclass auch informativ: In der Neuauflage des bewährten Formats wird unter dem Subtitel „Bilanz“ künftig der Wirtschaft eine Bühne geboten. Den Auftakt machte Personalberater und Headhunter Hans Jorda. Im „Talk am Schiff“ sprach er mit NEWS Chefredakteurin Kathrin Gulnerits über Qualitäten guter Führung, brillante Egomanen, sympathische Durchschnittsmanager und darüber, wie macht Menschen verändert. Außerdem verriet er den geladenen Gästen – einem bunten Potpourri aus CEOs, Headhunter-Kolleg:innen und Unternehmer:innen – warum sein erstes Telefonat mit Dietrich Mateschitz das spannendste seines Berufslebens war und was der Visionär konnte, was andere nicht können.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es während des Talks auf der „MS Wien“ entlang des Donaukanals. Der Ausklang stand – bei kulinarischer Erfrischung – ganz im Zeichen einer entscheidenden Grundzutat funktionierender Wirtschaft: Networking.