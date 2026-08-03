Wir verlosen drei persönlich von Riccardo Muti handsignierte Doppel-LPs des Albums Italiana! – ein exklusiver Gewinn für Liebhaber:innen klassischer Musik.
Mit Italiana! widmen sich The Philharmonic Brass gemeinsam mit Riccardo Muti den Meisterwerken der italienischen Musiktradition. Das hochkarätige Ensemble interpretiert Werke von Rossini, Verdi, Puccini und Respighi in eindrucksvollen Arrangements für Blechbläser.
Das gefeierte Album erscheint erstmals als hochwertige Doppel-Vinyl-Edition im Gatefold inklusive Booklet. Wir verlosen drei Exemplare, die Maestro Riccardo Muti persönlich handsigniert hat – ein exklusives Sammlerstück für Liebhaber:innen klassischer Musik.
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf eine von drei handsignierten Doppel-LPs.
Teilnahmeschluss: 28.08.2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück eine persönlich von Riccardo Muti signierte Doppel-LP gewinnen!