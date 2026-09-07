Erni Mangold: „Glück gibt es höchstens als Vogerl“

Wie Musik klingt das, eine herbe und doch betörende Melodie, vertraut seit den beruflichen Kindertagen, aber jedes Mal scharf und jung. Am Anfang des Telefonats –denn Journalistenbesuch will Erni Mangold in ihrem vierundneunzigsten Jahr nicht empfangen –stehen eine Frage und ein Hörfehler des Anrufers. „Geht's dir gut?“ – „Naa!“ – „Ja? Gratuliere!“ Was folgt, ist eine an harschen Adverbien reiche Berichtigungskanonade in feinstem Josefstädtisch, wie man es seit Jahr und Tag nicht mehr zu hören bekommt. Wie solle es einem auch gut gehen, wenn man seit drei Monaten in stationärer Behandlung um die verlorenen Kräfte kämpfe?

Also ist man für Mittwoch, den 6. Oktober, zum Telefonat verabredet. Soeben sind die Hausdurchsuchungen im Kanzleramt bekannt geworden, und was die hellsichtige Beobachterin der Zeitläufe sagt, bedarf trotz der sich daraufhin überschlagenden Ereignisse keiner Aktualisierung. „Das ist typisch der Kurz! Höchste Zeit, dass sie ihm endlich einmal draufkommen!“ Kann es ernst für ihn werden?„Naja, er hat viele Freunde, besonders die Millionäre. Die werden ihn stützen, solange es geht. Aber wenn es einmal nicht geht, wenn der Ring immer lockerer und durchsiebter wird und am Ende etwas Kriminelles herauskommt, dann wird es mit ihm vorbei sein.“

Und die mächtigen Schwarzen in den Ländern? „Da bin ich nicht so sicher. Die Landeshauptleute haben das zwar genossen, dass die Partei plötzlich Macht hat. Aber sie sind schon länger von ihm abgefallen. Jetzt wird es schnell ziemlich locker um ihn.“ „Ich bin eine Rebellin“

In der Tat ist da nichts hinzuzufügen, und in der Tat gibt es Ergiebigeres zu besprechen. In diesen Tagen erscheint der Bildband „Sagen Sie, was Sie denken –mein Leben in Bildern“. Erni Mangold hat dafür ihr Album seit den Kindertagen geöffnet, und die Texte dazwischen haben es in sich. Darf man die schonungslose Selbstporträtistin, die auch anderen nichts schuldig bleibt, ein wildes Huhn nennen? „Ich bin kein wildes Huhn. Wilde Hühner sind ein bissl verrückt und beißen sich gegenseitig. Das tu ich nicht. Ich bin eher eine Rebellin, immer auf der Seite der Wahrheit.“ Die heute nicht unbedingt Hochkonjunktur hat. „Das ist mir scheißegal, ich sage sie trotzdem.“