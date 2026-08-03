Einladung zur NEWS Masterclass "Liederabend mit Patricia Nolz & Malcolm Martineau" gewinnen

Ein Abend ganz im Zeichen der klassischen Musik:
NEWS lädt 2 Leser:innen mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass "Liederabend mit Patricia Nolz & Malcolm Martineau" auf Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax ein.
Erleben Sie einen besonderen Sommerabend mit Patricia Nolz und Malcolm Martineau in einzigartigem Ambiente. Freuen Sie sich auf einen exklusiven Einführungsvortrag von Stefanie Pauker, Künstlerische Leitung, sowie ein persönliches Meet & Greet mit der Mezzosopranistin Patricia Nolz. Außerdem laden wir zu einem entspannten Get-together im malerischen Schlosspark ein.
Programmdetails:
18.15–19.15: Picknick/Get-together, Einführungsvortrag
19.30–21.00: Konzert (inkl. 1 Pause)
21.00: Meet & Greet mit Patricia Nolz
Ort:
Schloss Wartholz, Literatursalon
Hauptstraße 113, 2651 Reichenau an der Rax
Datum:
28. August 2026, 18:00 Uhr
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 19.08.2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!