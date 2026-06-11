Design in Transition: KI verändert Design und Architektur grundlegend

Unter dem Titel „Generative AI and the New Logic of Form“ lud Lights of Vienna zur zweiten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Design in Transition“. Im Bridge Club in Wien diskutierten der Architekt und KI-Forscher Matias del Campo, Stararchitekt Boris Podrecca und Industrie-Designer Thomas Feichtner unter der Moderation von Martin Traxl über die tiefgreifenden Veränderungen, die Künstliche Intelligenz derzeit in Architektur, Produktdesign und kreativen Prozessen auslöst.

Im Mittelpunkt standen Fragen nach Kreativität, Autorenschaft und der Rolle des Menschen in einer zunehmend von Algorithmen geprägten Welt.