„Carmen under 27“ begeistert in der Wiener Staatsoper

In der Titelrolle überzeugte die erst 26-jährige aserbaidschanische Mezzosopranistin Elmina Hasan, die Anfang Juni ihr Hausdebüt als Carmen an der Wiener Staatsoper gefeiert hatte. An ihrer Seite standen Freddie De Tommaso als Don José, Christian Van Horn als Escamillo und Anna Bondarenko als Micaëla. Die musikalische Leitung übernahm Asher Fisch.

„Die Idee des Abends ist, dass jeder und jede eine Möglichkeit bekommt, am eigenen Leib zu spüren, was die Kraft der Oper ist und warum die Menschen aus aller Welt nach Wien kommen, um in diesem Saal zu sitzen“, erklärte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

Auch Elmina Hasan zeigte sich berührt: „Es ist einfach unglaublich überwältigend für mich vor so einem jungen Publikum zu singen. Dadurch entsteht eine Augenhöhe zwischen Bühne und Zuschauerraum.“