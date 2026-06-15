„Carmen under 27“ begeistert in der Wiener Staatsoper

Ausverkauftes Haus, Standing Ovations und ein Publikum voller Begeisterung: Die erste exklusiv für Unter-27-Jährige veranstaltete Opernvorstellung der Wiener Staatsoper wurde mit Bizets „Carmen“ zu einem eindrucksvollen Erfolg.
Opernerlebnis für eine neue Generation
Am 11. Juni verwandelte sich die Wiener Staatsoper in einen Treffpunkt für junge Kulturbegeisterte. Mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher unter 27 Jahren erlebten Georges Bizets Opernklassiker Carmen im ausverkauften Haus am Ring. Für viele war es der erste Opernbesuch – entsprechend groß war die Aufmerksamkeit während der rund dreistündigen Aufführung.
Begeisterter Applaus, großer Jubel und Standing Ovations sorgten für eine besondere Atmosphäre und machten den Abend zu einem eindrucksvollen Erlebnis für Publikum und Künstler gleichermaßen.
Begeisterung auf und vor der Bühne
In der Titelrolle überzeugte die erst 26-jährige aserbaidschanische Mezzosopranistin Elmina Hasan, die Anfang Juni ihr Hausdebüt als Carmen an der Wiener Staatsoper gefeiert hatte. An ihrer Seite standen Freddie De Tommaso als Don José, Christian Van Horn als Escamillo und Anna Bondarenko als Micaëla. Die musikalische Leitung übernahm Asher Fisch.
„Die Idee des Abends ist, dass jeder und jede eine Möglichkeit bekommt, am eigenen Leib zu spüren, was die Kraft der Oper ist und warum die Menschen aus aller Welt nach Wien kommen, um in diesem Saal zu sitzen“, erklärte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.
Auch Elmina Hasan zeigte sich berührt: „Es ist einfach unglaublich überwältigend für mich vor so einem jungen Publikum zu singen. Dadurch entsteht eine Augenhöhe zwischen Bühne und Zuschauerraum.“
Prominente Gäste und positive Resonanz
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Österreichs Song-Contest-Teilnehmer Cosmo alias Benjamin Gedeon, das vom Opernball bekannte „Ich bin O.K.“-Paar Holly Hurtig und Tobias Cinibulk sowie Designer Nicolas Dudek.
„Oper ist für alle, Musik ist für alle, genauso für junge Menschen – das hat man heute wirklich gespürt“, sagte Benjamin Gedeon. Designer Nicolas Dudek zeigte sich besonders vom Bühnenbild begeistert und betonte, dass die Oper mit solchen Formaten sichtbar für seine Generation geöffnet werde.
Umfangreiches Rahmenprogramm
Bereits vor Vorstellungsbeginn wurde den Besucher ein kostenloses Begleitprogramm geboten. Ensembles des Bühnenorchesters sorgten für musikalisches Warm-up, ein Carmen-Fotospot lud zu Erinnerungsfotos ein und Kurzführungen durch das Opernhaus sowie Werkeinführungen erleichterten insbesondere Opern-Neulingen den Zugang zum Werk.
Nach der Vorstellung bot ein Meet & Greet im Operncafé die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern.
Gelungene Premiere eines neuen Formats
Die erste U27-Vorstellung der Wiener Staatsoper zeigte eindrucksvoll, wie groß das Interesse junger Menschen an Oper sein kann. Mit einem ausverkauften Haus, begeisterten Reaktionen und einer spürbaren Nähe zwischen Bühne und Publikum setzte der Abend ein starkes Zeichen für die Öffnung der Oper gegenüber einer neuen Generation.