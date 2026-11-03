Birgit Minichmayr: „Meine Leidenschaft ist grenzenlos“

Die Schauspielerin Birgit Minichmayr ist eine Virtuosin der Verwandlung. Gleichermaßen bezwingend auf der Bühne und der Kinoleinwand, wütet sie gerade am Burgtheater als Missbrauchsopfer Karoline in Simon Stones „Ferienhaus“ . Wenn sie am Ende in einem selbstentäußernden Monolog das Leid schildert, das ihr der Onkel angetan hat, ist es, als stünde die Zeit still.

In Milo Raus umstrittener Inszenierung von Elfriede Jelineks „Burgtheater“ verkörpert sie Paula Wessely als parodistische Kunstfigur. Nun wandelt sie sich in Ulrike Ottingers Vampir-­Groteske „Die Blutgräfin“ (seit 29. Oktober im Kino) zur dämonisch gewieften Zofe, deren magnetisierender Blick sogar Isabelle Huppert in Gestalt der titelgebenden Figur verblassen lässt.

Gewinnt eine Vampirgeschichte wie Ulrike Ottingers „Blutgräfin“ in einer Welt, in der das Böse in alle Richtungen wuchert, heute eine andere Dimension?

Diese Geschichten passen doch eigentlich immer, oder? Der Vampir, der im Dunkeln haust und sich von Menschenblut ernährt, führt auch ein Schreckensdasein, das ist natürlich immer verführerisch. Denn man hat auch das Gefühl, in eine Art Geheimgesellschaft hineingezogen zu werden. Die kann auch als Allegorie auf den Geheimbund der Mächtigen von heute gelesen werden.

Sie verkörpern die gewiefte Zofe der Blutgräfin. Stimmt mein Eindruck, dass Sie sich für diese Figur von Uncle Fester aus der Fernsehserie „The Addams Family“ inspirieren ließen?

Genau, den liebt man doch wegen seiner Gemütlichkeit. Ich habe mich auch an Luise Brooks und Valeska Gert bedient. Also diese drei waren meine Assoziationsvorbilder. Im Hintergrund ließ ich Ulrike Ottingers Filme laufen. Genauso ließ ich bei „Burgtheater“ ständig Paula Wesselys letzte Lesung im Hintergrund laufen. Um daraus auf der einen Seite diese Überdrehtheit mit Jelineks Sprache zusammenzuführen und einen Sprachklang zu finden.

Jelinek wollte eigentlich ausschließlich Leute, die nicht des Dialekts mächtig sind, weil sie das Stück in einer Kunstsprache geschrieben hat. Gleichzeitig war es mir wichtig, für diesen Heimkehrermonolog, mir Wesselys Art von Stimmführung anzuhören. Aber das sind immer intuitive Vorgänge, wenn ich ein Projekt anfange. Etwas in meinem Kopf, in meinem Herzen und auch in meinem Körper ist einfach permanent im Such- und Sammelmodus. Auf der Straße, beim Hausfrau-Sein, beim Spielen mit den Kindern.

Sie widmen Ihre Lesungen immer wieder der Literaturnobelpreisträgerin Jelinek. Was bedeutet sie Ihnen? Sprechen Sie mit ihr manchmal über ihre Literatur?

Ich durfte sie zweimal im Zuge der Arbeit an ihrem Stück „Burgtheater“ treffen. Ich war so überwältigt von ihrer Eloquenz, ihrem unglaublichen Wissen, ihrer Klugheit und Schnelligkeit, ihrem ungeheuerlichen Humor. Aber ich war zu schüchtern und habe sie nicht um ihre Telefonnummer gebeten.

Wenige Wochen nach „Blutgräfin“ kommt „Everytime“ von Sandra Wollner ins Kino. Darin verkörpern Sie eine Mutter, die eine ihrer beiden Töchter bei einem Unfall verliert. Haben Sie als Mutter von Zwillingstöchtern sofort ­zugesagt?

Sofort, weil Sandra Wollner seit ihrem ersten Film, „Das unmögliche Bild“, ganz oben auf meiner Liste von Menschen steht, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Aber dieser Film behandelt auf ganz besondere Weise den Verlust eines über alles geliebten Menschen.