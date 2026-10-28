Musks KI-„Odyssee“ sorgt für Spott und Kritik

Vor drei Monaten hatte Elon Musk angekündigt, nach Christopher Nolans Kinohit „Die Odyssee“ eine eigene KI-Version des antiken Epos zu erstellen. Nun hat Grok Imagine auf der Plattform X Einblicke in die Entstehung gegeben. Kurz zuvor hatte der Bild- und Videogenerator von Musks Unternehmen xAI eine erste Episode des Projekts veröffentlicht – und dafür Kritik und Spott geerntet.

Der britische Guardian titelte etwa, die Interpretation sei die „langweiligste und sinnloseste“ Antwort, die man sich auf Nolans Epos vorstellen könne. Ein Autor des Forbes-Magazins schrieb, das Video sei „einfach furchtbar. Es ist fast schon lächerlich unangenehm, mit gestelzten Dialogen und leblosen Figuren.“ Auch andere Kommentare fielen überwiegend negativ aus.