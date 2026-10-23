Preview: Eva Schlegel setzt Gravitation in Graz außer Kraft

„Die Ausstellung ist insgesamt eine Zusammenschau unterschiedlicher Werkgruppen, die Eva Schlegel über längere Zeit entwickelt und immer wieder weiterführt, und von Arbeiten, die neue Aspekte ihrer Auseinandersetzung mit Raum sichtbar machen“, so die Ausstellungskuratorin Katia Huemer. „Falling up“ verbindet demnach künstlerische Experimente mit Fragen, die weit über den Ausstellungsraum hinausreichen: Wie entsteht unsere Wahrnehmung? Wie verändert sich unser Verhältnis zur Welt, wenn gewohnte Grenzen ins Wanken geraten? Und was lässt sich entdecken, wenn wir uns auf das Unbekannte einlassen?

Die Ausstellung liefert darauf keine eindeutigen Antworten. Stattdessen fordert sie dazu auf, genauer hinzusehen – und die eigene Position immer wieder neu zu hinterfragen.