200 Jahre Gasherd: Wie James Sharp das Kochen veränderte

Im Jahr 1826 begann der Engländer James Sharp in Northampton mit einer Idee zu experimentieren, die das Kochen grundlegend verändern sollte. Statt Holz oder Kohle zu verbrennen, wollte er Gas als Wärmequelle verwenden. Sharp arbeitete für die Northampton Gas Company.

Die Verwendung von Gas war damals keine neue Entdeckung. In den schnell wachsenden englischen Städten während der industriellen Revolution wurde aus Kohle sogenanntes Stadtgas hergestellt und durch Leitungen transportiert, diente jedoch ausschließlich der Beleuchtung.

London hatte bereits 1807 die ersten Straßen-Gaslaternen. Bald beleuchteten sie Fabriken, Theater, Geschäfte, luxuriöse Wohnungen und Paläste. Sharp wagte den Versuch von der Lampe zum Kochtopf.