2024 wurde Ursula von der Leyen für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt. Auch diese Abstimmung war nicht gerade ein fulminantes Ergebnis: 401 Abgeordnete stimmten für, 284 gegen sie. Die Mehrheit hatte sie sich mit umfangreichen Zugeständnissen an die Fraktionen im Europäischen Parlament gesichert. War der Green Deal, der Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen soll, zu Beginn ihrer Präsidentschaft noch oberstes Ziel und größtes Prestigeprojekt, wurde der Plan mittlerweile stark verwässert, abgeschwächt, verschoben und auf der Prioritätenliste nach hinten gereiht.

Ganz oben in dieser Aufstellung stehen nun wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit Europas. Mit dem Plan „Rearm Europe“ sollen bis zu 800 Milliarden Euro in die Verteidigung der Union investiert werden. Ursula von der Leyen treibt auch die Unterstützung der EU für die Ukraine energisch voran. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs war die Kommissionspräsidentin bereits elf Mal in der Ukraine, zuletzt im Juli des heurigen Jahres, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über eine engere Rüstungskooperation und über den EU-Beitrittsprozess zu beraten.

In ihrem Beistand für Kiew greift Ursula von der Leyen oft in die Schublade mit den großen Gesten und den ganz offensichtlichen Statements: Immer wieder trägt sie demonstrativ die ukrainischen Nationalfarben gelb und blau. Im Kreml gilt sie als eines der größten Feindbilder im Westen und wird regelmäßig mit Hohn, Spott, Lügen und Desinformationskampagnen – vielfach persönlich untergriffig – überschüttet.