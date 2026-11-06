Austrian Fashion Awards 2026: Österreichs Modedesign im Mittelpunkt

Bei den Austrian Fashion Awards 2026 in der Kunsthalle Wien standen aufstrebende Designtalente und experimentelle Mode im Fokus. Die Veranstaltung der Austrian Fashion Association verband die Verleihung bedeutender Modepreise mit einer Präsentation zeitgenössischer österreichischer Kollektionen
Am 5. November 2026 wurde die Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier zum Schauplatz der Austrian Fashion Awards. Die von der Austrian Fashion Association organisierte Veranstaltung widmete sich der Förderung österreichischer Modedesignerinnen und Modedesigner sowie ihrer internationalen Sichtbarkeit. Im Mittelpunkt standen der Modepreis der Stadt Wien und der Outstanding Artist Award für experimentelles Modedesign des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.
Internationale Jury und heimische Designtalente
Über die Vergabe der Auszeichnungen entschied eine internationale Fachjury, der unter anderem Alex Kessler vom britischen i-D Magazine, Jonathan Lee von The Molecule und Modeunternehmer Robin Douglas Westling angehörten.
Die begleitende Modenschau bot Einblicke in unterschiedliche gestalterische Ansätze. Neben den ausgezeichneten Positionen wurden Kollektionen von Designerinnen und Designern präsentiert, die durch Förderprogramme der Austrian Fashion Association unterstützt wurden. Dazu zählten Hisu Park, Laura Andraschko, Lore und Used To Be.
Mode zwischen Handwerk und Experiment
Das Programm verdeutlichte die gestalterische Vielfalt der österreichischen Modeszene. Experimentelle Materialien, traditionelle Handwerkstechniken und neue Interpretationen zeitgenössischer Kleidung prägten die präsentierten Designansätze.
Die Veranstaltung setzte damit nicht nur auf die Auszeichnung kreativer Leistungen, sondern auch auf die Vernetzung und wirtschaftliche Weiterentwicklung österreichischer Modelabels.
Showroom macht österreichische Mode öffentlich zugänglich
Ergänzt wird die Preisverleihung durch einen kuratierten Showroom in der Wiener Kaiserstraße 32, der am 7. November von 15 bis 20 Uhr für das Publikum geöffnet ist. Zu den vertretenen Kreativen zählen Florentina Leitner, Hisu Park, Jara Dilara Noori und Laura Andraschko.
Für die räumliche Gestaltung zeichnet Helena Philipp verantwortlich. Die Initiative vieimprint steuert ausgewählte Publikationen bei, während Musiker und Produzent Aki Traar das musikalische Konzept gestaltet. Damit verbindet die Austrian Fashion Association Modedesign mit weiteren Bereichen der zeitgenössischen Kreativszene