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Art de vivre: Leopold Museum lud zum Fundraising-Dinner

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V.l.n.r.: Hans-Peter Wipplinger & Matthieu Peyraud

©Katharina Schiffl
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Rund 320 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien folgten der Einladung des Leopold Museum zum Fundraising-Dinner auf der Dachterrasse des Museums. Im Zeichen der Ausstellung „Gustave Courbet. Realist und Rebell“ wurde ein Sommerabend voller französischem Flair, Kunst und Begegnungen gefeiert.

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Sommerabend im Zeichen von Gustave Courbet

Anlässlich der erfolgreichen Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell luden Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger und der kaufmännische Direktor Moritz Stipsicz zu einem besonderen Fundraising-Dinner auf das Rooftop des Leopold Museum. Der Erlös des Abends kommt unter anderem der Erhaltung von Sammlungsobjekten sowie Kunstvermittlungsprojekten zugute.

Inspiriert von einem Zitat des französischen Malers Gustave Courbet, der einst seinem Freund Jules-Antoine Castagnary versprach, in Wien „aus vollem Herzen zu lachen“, stand der Abend ganz im Zeichen der französischen Lebensart.

Französisches Flair über den Dächern der Stadt

Vor der beeindruckenden Kulisse des Wiener MuseumsQuartiers genossen die Gäste einen stimmungsvollen Sommerabend in entspannter Atmosphäre. Für die passende musikalische Begleitung sorgten die britisch-französische Sängerin Daisy Hearts mit französischen Chansons sowie die Akkordeonistin Zina Bloch.

Der Abend verband Kunst, Kulinarik und persönliche Begegnungen und bot zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch zwischen Vertreter aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien.

Gäste aus Wirtschaft und Kultur

Mehr als 320 geladene Gäste folgten der Einladung, darunter der französische Botschafter Matthieu Peyraud, Bundeskanzler a.D. Alexander Schallenberg, die Leopold Museum-Stiftungsvorstände Danielle Spera und Saskia Leopold sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft.

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Walter Oblin (Generaldirektor Österreichische Post), Georg Pölzl (Head des Circle of Patrons des Leopold Museum), Peter Bosek (CEO Erste Bank), Christiane Wenckheim (Aufsichtsratsvorsitzende Ottakringer), Günther Ofner (Vorstandsdirektor Flughafen Wien), Gerhard Ströck (Geschäftsführer Ströck), Angela Baillou (Geschäftsführerin Christie’s Österreich), Helmut Schoba (CEO News und Geschäftsführer VGN), Jakob Grabmayr (Nachlassverwalter Grabmayr Estate) sowie die Künstler Martha Jungwirth, Elisa Alberti, Michela Ghisetti, Eva Schlegel, Billi Thanner, Erwin Wurm, Peter Kogler, Hubert Scheibl.

Kunst fördern und Zukunft gestalten

Mit dem Fundraising-Dinner setzte das Leopold Museum erneut ein Zeichen für die nachhaltige Unterstützung von Kunst, Sammlungspflege und Vermittlungsarbeit. Gleichzeitig bot der Abend einen stilvollen Rahmen, um die erfolgreiche Courbet-Ausstellung zu feiern und die Bedeutung privater Kulturförderung sichtbar zu machen.

So wurde die Dachterrasse des Leopold Museum für einen Abend zum Treffpunkt jener Menschen, die Kunst nicht nur genießen, sondern auch aktiv zu ihrer Zukunft beitragen.

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