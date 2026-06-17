Art de vivre: Leopold Museum lud zum Fundraising-Dinner

Anlässlich der erfolgreichen Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell luden Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger und der kaufmännische Direktor Moritz Stipsicz zu einem besonderen Fundraising-Dinner auf das Rooftop des Leopold Museum. Der Erlös des Abends kommt unter anderem der Erhaltung von Sammlungsobjekten sowie Kunstvermittlungsprojekten zugute.

Inspiriert von einem Zitat des französischen Malers Gustave Courbet, der einst seinem Freund Jules-Antoine Castagnary versprach, in Wien „aus vollem Herzen zu lachen“, stand der Abend ganz im Zeichen der französischen Lebensart.