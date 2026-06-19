Andrea Cusumanos Suche nach Erkenntnis

Durch das Labyrinth aus monumentalen kubistischen Betonformationen weht ein frisches Lüftchen. Unter der gleißenden Sonne Siziliens ist es heute fast ein wenig kühl. Ein kalter Schauer läuft aber erst über den Rücken, als Andrea Cusumano die Geschichte hinter dem größten Landart-Projekt Europas erzählt: „Unter den Betonmassen des ‚Grande Cretto‘ von Alberto Burri, der Mitte der 80er-Jahre angelegt und erst 2015 posthum fertiggestellt wurde, sind die Ruinen der einstigen Stadt Gibellina begraben und somit konserviert“, so der Künstler, als wir uns den Weg durch die einstigen Gassen der Stadt bahnen. 1968 kam es hier im Belicé-Tal, im Westen der Insel, zu einem verheerenden Erdbeben, das die Stadt beinahe vollständig zerstörte. „Anstatt sie an demselben Ort wieder zu errichten, entschied man sich damals dafür, wenige Kilometer entfernt eine neue Stadt zu errichten. Keine Rekonstruktion des Alten, sondern etwas völlig Neues.“ So entstand ab 1970 unter dem damaligen Bürgermeister Ludovico Corrao eine Art Freiluftmuseum – gebaut und gestaltet von namhaften Größen der italienischen Kunst und Architektur.

Dass Gibellina Nuova, die neue Stadt, heute fast wie eine unfertige Utopie wirkt, hat einen einfachen Grund: „Einige der zentralen Bauwerke – wie etwa das von Pietro Consagra entworfene Theater – wurden nie fertiggestellt“, so Cusumano, der im Dezember letzten Jahres offiziell als künstlerischer Leiter des Projekts „Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026“ vorgestellt wurde. Damit ist Gibellina die erste Hauptstadt zeitgenössischer Kunst Italiens: „Als ich hier übernommen habe, mussten wir uns einige der Bauten erst zurückerobern“, scherzt Cusumano. Das Theater glich zum Zeitpunkt der Übernahme einem Wald. „Zuerst mussten Hecken und Unkraut entfernt werden, ehe wir den Raum für Installationen – wie aktuell von Adrian Paci – nutzen konnten.“ Um die Kunsthauptstadt weiter wachsen zu lassen, ist man mit internationalen Kunstschaffenden im Gespräch.