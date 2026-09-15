US-Gericht stoppt Trumps Visa-Beschränkungen für Journalisten und Studierende

Die gestoppten Pläne hätten drei Visa-Kategorien betroffen, die bislang einen Ausnahmestatus genossen: das F-Visum für Studierende, das J-Visum für Austauschprogramme und das I-Visum für Journalistinnen und Journalisten. Deren Inhaberinnen und Inhaber durften sich bislang nicht nur für einen festen Zeitraum, sondern für die „Duration of Status“ im Land aufhalten, also für die Dauer ihres jeweiligen Programms oder ihrer Tätigkeit. Für Journalisten bedeutete das laut Berichten, dass sich an ihrem Aufenthalt nichts änderte, solange sie im selben Job für denselben Arbeitgeber tätig blieben.

Nach den nun gestoppten Plänen hätte für Studierende und Austauschstudenten eine Höchstdauer von vier Jahren gegolten, für Journalistinnen und Journalisten eine Begrenzung auf 240 Tage am Stück. Laut Berichten war für chinesische Journalisten eine gesonderte Regel mit nur 90 Tagen vorgesehen gewesen. In beiden Fällen hätten Verlängerungen beantragt werden können, ohne dass die Betroffenen das Land dafür hätten verlassen müssen.