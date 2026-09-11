Media Award 2026: Mediaplus Austria ist erneut Agency of the Year

Beim Media Award 2026 im Leopold Museum in Wien hat sich Mediaplus Austria zum vierten Mal den Gesamtsieg gesichert. Den Sonderpreis „100% Österreich“ erhielt The Odd für eine gemeinsame Standortkampagne von ORF, VÖP und VÖZ. Insgesamt wurden zwölf Kampagnen ausgezeichnet.
Zum 22. Mal hat der Media Award die besten Arbeiten der österreichischen Media- und Kommunikationsbranche ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am Dienstagabend im Leopold Museum in Wien setzte sich Mediaplus Austria als erfolgreichste Agentur des Jahres durch.
Die von Ronald Hochmayer und Bernhard Redl geführte Agentur wurde nach 2022, 2023 und 2025 bereits zum vierten Mal als „Agency of the Year“ ausgezeichnet. Entscheidend dafür waren drei Gold-Awards in den Kategorien „Exzellente Media-Strategie“, „Exzellente Media-Innovation“ und „Nachhaltigkeit in Media“ sowie Bronze für „Exzellenten Dateneinsatz“.
Zwölf Kampagnen schaffen es aufs Podest
Insgesamt wurden 56 Arbeiten in vier Kategorien eingereicht. 28 davon schafften es auf die Shortlists, zwölf Kampagnen wurden schließlich ausgezeichnet.
Zu den weiteren Preisträgern des Abends gehörten Havas Village Vienna, Adverserve, Brokkoli Advertising Network, Media 1, Publicis und Wavemaker. Adverserve erhielt dabei zwei Silber-Auszeichnungen.
Moderiert wurde die Verleihung von Ö3-Moderatorin Tina Ritschl.
Media-Award-Präsident Oliver Krainz verwies bei der Veranstaltung auf das Zusammenspiel von Mediaagenturen und heimischen Medien. Strategische Planung, Reichweite und qualitativ hochwertige Medienumfelder seien entscheidend für die Wirkung von Kampagnen.
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Sonderpreis für österreichische Medienkampagne
Zum zweiten Mal wurde auch der Sonderpreis „100% Österreich“ vergeben. Die Auszeichnung ging an The Odd für die Kampagne „Made in Austria. Made for Austria.“.
Die Initiative von ORF, dem Verband Österreichischer Privatsender und dem Verband Österreichischer Zeitungen wirbt genreübergreifend für den österreichischen Medienstandort und die Bedeutung heimischer Medienangebote.
Mediaplus Austria setzt Erfolgsserie fort
Für Mediaplus Austria bedeutet der neuerliche Gesamtsieg eine Fortsetzung der Erfolge der vergangenen Jahre. Managing Partner Ronald Hochmayer führte die Auszeichnung insbesondere auf die Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit Kunden und Partneragenturen zurück.
Mit dem Media Award startete die heimische Media- und Kommunikationsbranche zugleich in den Veranstaltungsherbst. Vertreterinnen und Vertreter von Agenturen, Medienunternehmen, Vermarktern und werbetreibenden Unternehmen kamen dafür im Leopold Museum zusammen.