Media Award 2026: Mediaplus Austria ist erneut Agency of the Year

Zum 22. Mal hat der Media Award die besten Arbeiten der österreichischen Media- und Kommunikationsbranche ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am Dienstagabend im Leopold Museum in Wien setzte sich Mediaplus Austria als erfolgreichste Agentur des Jahres durch.

Die von Ronald Hochmayer und Bernhard Redl geführte Agentur wurde nach 2022, 2023 und 2025 bereits zum vierten Mal als „Agency of the Year“ ausgezeichnet. Entscheidend dafür waren drei Gold-Awards in den Kategorien „Exzellente Media-Strategie“, „Exzellente Media-Innovation“ und „Nachhaltigkeit in Media“ sowie Bronze für „Exzellenten Dateneinsatz“.

Zwölf Kampagnen schaffen es aufs Podest

Insgesamt wurden 56 Arbeiten in vier Kategorien eingereicht. 28 davon schafften es auf die Shortlists, zwölf Kampagnen wurden schließlich ausgezeichnet.

Zu den weiteren Preisträgern des Abends gehörten Havas Village Vienna, Adverserve, Brokkoli Advertising Network, Media 1, Publicis und Wavemaker. Adverserve erhielt dabei zwei Silber-Auszeichnungen.

Moderiert wurde die Verleihung von Ö3-Moderatorin Tina Ritschl.

Media-Award-Präsident Oliver Krainz verwies bei der Veranstaltung auf das Zusammenspiel von Mediaagenturen und heimischen Medien. Strategische Planung, Reichweite und qualitativ hochwertige Medienumfelder seien entscheidend für die Wirkung von Kampagnen.