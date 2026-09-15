ORF-Sparkurs: Tägliches „ZiB Magazin“ wird eingestellt

Der ORF-Sparkurs erreicht ein weiteres bekanntes Format: Das tägliche „ZiB Magazin“ auf ORF 1 wird mit Jahresende 2026 eingestellt. Das berichtete der „Kurier“, der ORF bestätigte die Pläne in der Folge. Die rund viermünütige Sendung, die derzeit kurz nach 20 Uhr läuft, ist laut ORF eine der ersten konkreten Maßnahmen im Rahmen der notwendigen Einsparungen in der Information.

Ganz von der Bildfläche verschwinden soll die Marke nicht: Geplant ist eine deutlich längere Version mit rund 50 Minuten, die zeh́n- bis zwölfmal pro Jahr ausgestrahlt werden soll. Der Sender erwartet sich davon Einsparungen im hohen sechsstelligen Bereich, gleichzeitig soll stärker auf Reportagen und Dokumentationen gesetzt werden. Was den bisherigen Sendeplatz kurz nach 20 Uhr künftig füllt, ist noch nicht entschieden, laut „Kurier“-Informationen könnte dort Sport abseits der großen Publikumsmagneten Platz finden.