Sky will die ITV-Sender übernehmen: Britische Regierung prüft ein Eingreifen

Die britische Kulturministerin Lisa Nandy erwägt, die geplante Übernahme des ITV-Sendergeschäfts durch Sky einer vertieften Prüfung zu unterziehen. Sie sei „geneigt einzugreifen“, teilte Nandy mit, betonte aber, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei. Sky und ITV haben bis 20. Oktober Zeit, auf ihre Bedenken zu antworten.

Nandy stützt sich auf mehrere Gründe des öffentlichen Interesses, die das britische Recht bei Medienfusionen vorsieht. Dazu zählen die freie Meinungsäußerung in den Nachrichtenmedien, eine ausreichende Vielfalt an Sichtweisen und an Eigentümern sowie ein breites Programmangebot im ganzen Land.