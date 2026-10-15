Gerold Riedmann neuer Präsident des Vereins der Chefredakteur:innen

Der Verein der Chefredakteur hat mit Gerold Riedmann einen neuen Präsidenten. Der Standard-Chefredakteur wurde laut einer Aussendung am Donnerstag in einer Generalversammlung des Vereins gewählt und folgt auf Maria Scholl, die mittlerweile als APA-Geschäftsführerin – und nicht länger Chefredakteurin – tätig ist.

Neuer Vizepräsident ist Florian Asamer von der Presse.

Zudem übernimmt Susanne Dickstein von den OÖ Nachrichten die Funktion als Kassierin. Im Vorstand vertreten sind außerdem Vizepräsidentin Kathrin Gulnerits (News), Schriftführerin Martina Salomon (Kurier) und Rechnungsprüferin Karin Zauner (Salzburger Nachrichten).

„Der Verein diskutiert und vertritt die Anliegen österreichischer Nachrichtenredaktionen in medienpolitischer und journalistischer Hinsicht und fungiert als einer der Trägerorganisationen des Österreichischen Presserats“, hieß es. Mit an Bord sind APA, Standard, Furche, Presse, Falter, Kleine Zeitung, Kurier, News, NÖN, OÖ Nachrichten, profil, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, trend und Vorarlberger Nachrichten.