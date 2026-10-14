Petra Stuiber: „Ein bisschen Leichtigkeit schadet nicht“

Petra Stuiber: „Die Weltlage ist düster. Ein bisschen Leichtigkeit schadet nicht“

1. Seit 20 Jahren zurück beim Standard: Warum sind Sie einst weggegangen und dann wieder gekommen?

Habe im Standard begonnen, es geliebt und viel gelernt. Wollte dann Neues erleben: Magazin, Berlin. Zurück wegen Angebot von Ressortleitung.

2. Sie waren Korrespondentin für Welt und Basler Zeitung: Wichtigste Erfahrungen mit den Nachbarn?

Schnörkellos, aufrichtig, immer respektvoll – sei’s mit Berliner Schnoddrigkeit oder Schweizer Bedächtigkeit

3. Jahrzehnte profiliert als harte Politikjournalistin, aber im 1er-Kastl familiär: Warum? Reaktionen?

Die Weltlage ist düster. Ein bisschen Leichtigkeit schadet nicht, alle 2 Wochen mal. Viele lieben’s, einige hassen’s – und mich gleich dazu.

4. Sie sind ein Talk-Stammgast im Fernsehen. Wie wichtig sind die Auftritte für Sie und den Standard?

Wenn ich eingeladen werde, komm’ ich gerne und bemühe mich, mein Medium gut zu vertreten. Ich hoffe, das gelingt meistens.

5. Sperl, Föderl-Schmid, Kotynek, Riedmann: Sie haben alle Chefredakteure erlebt. Bitte 4 x Stichworte!

Jede/r. auf. Seine/Ihre. Weise. Eine. Spannende. Persönlichkeit.

6. Ein halbes Jahr Chefredakteurin im Team, dann wieder einen Schritt zurück: Was ist der Unterschied?

Etwas weniger interne Sitzungen. Wichtiges wird jetzt wie damals kollegial im Team besprochen.

7. Nach fast vier Dekaden journalistischer Begleitung: Ist Politik heute wirklich schlechter als früher?

Würde ich so nie behaupten: Politik ist heute viel komplizierter, Stolpersteine sind zahlreicher und größer.

8. Welchen Stellenwert haben Frauen-Netzwerke? Wo hat Gendering in Österreich den größten Nachholbedarf?

Stellenwert: leider keinen angemessenen. Gendering: Gegenfrage – wo nicht?