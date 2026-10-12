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„Europäischer Mediengipfel“ in Seefeld: Macht, Medien und Europas Sicherheit

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Meret Baumann und Stefan Kröll

©Europäischer Mediengipfel, Florian Lechner
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Von 3. bis 5. Dezember diskutieren in Seefeld rund 60 Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Angekündigt sind u.a. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Martin Kocher, Karl-Theodor zu Guttenberg und der designierte ORF-Chef Clemens Pig.

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Der „Europäische Mediengipfel“ in Seefeld in Tirol beschäftigt sich heuer mit dem Schwerpunkt „Rules of Power – Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?“. Bei der Veranstaltung von 3. bis 5. Dezember sollen rund 60 Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in über 20 Paneldiskussionen wirtschaftliche Perspektiven, die Sicherheitsarchitektur sowie Herausforderungen und Chancen Europas beleuchten.

Angekündigt sind etwa die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher und der ehemalige deutsche Verteidigungsminister und nunmehrige Unternehmer Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), aber beispielsweise auch Schauspielerin Uschi Glas und Drehbuchautor und Regisseur Uli Brée.

Zum aktuellen tiefgreifenden Medienwandel sprechen unter anderem Bild-Chefredakteurin Marion Horn, APA-Geschäftsführerin Maria Scholl, der designierte ORF-Chef Clemens Pig und der Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ), Rainer Nowak. Der „Europäische Mediengipfel“ wird federführend von der PR-Agentur ProMedia und dem Verband der Auslandspresse organisiert. Das vollständige Programm finden Sie HIER.

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