KI und Journalismus: New York Times und AFP treten der Verlagsallianz SPUR bei

Der Streit zwischen Medienhäusern und KI-Unternehmen bekommt eine neue Front. Die Allianz SPUR, kurz für Standards for Publisher Usage Rights, hat am 12. Oktober mehr als 40 neue Mitglieder vorgestellt. Darunter sind die New York Times, die französische Nachrichtenagentur AFP und das britische Wirtschaftsmagazin The Economist. Insgesamt umfasst die Allianz damit mehr als 80 Mitglieder aus über 20 Ländern.

Auch der deutschsprachige Raum ist vertreten: Neu dabei sind der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV aus Deutschland und die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Dazu kommen unter anderem The Atlantic, ITV News, The Observer, L’Équipe, Radio France sowie Verlagsgruppen aus Japan, Brasilien, Argentinien und Mexiko.