RTL-Chef Schmitter: „Werden sicher noch ein paar Marken aussortieren“

Nach dem Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland zum 1. Juni wird es nach dem bereits erfolgten Stellenabbau auch bei den Marken der neuen Senderfamilie zu Einschnitten kommen. Das kündigte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter bei den 33. Österreichischen Medientagen in Wien an, wie das Fachmedium „Horizont“ berichtete.

Aktuell führt der fusionierte Konzern die Marken RTL, RTL+, Sky und Wow parallel weiter, um Kundinnen und Kunden nicht durch zu viele Änderungen auf einmal zu verunsichern. Schmitter hatte zuletzt wiederholt betont, dass die Markenführung ein zentrales Thema sei und Konsumentinnen und Konsumenten die Angebote weiterhin auseinanderhalten können sollen.