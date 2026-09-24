Red Bull Media House: „The Red Bulletin“ nur noch in Spezialausgaben

Das Print-Portfolio des Red Bull Media House (RBMH) verkleinert sich weiter. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ und Recherchen des „Standard“ soll „The Red Bulletin“, das Flaggschiff-Magazin des Getränkeherstellers, künftig nicht mehr regelmäßig erscheinen, sondern nur noch in Spezialausgaben. Das Salzburger Medienhaus bestätigte den Schritt bislang nicht offiziell.

„The Red Bulletin“ erscheint seit November 2007 und galt lange als Aushängeschild der Red-Bull-Markenwelt: Mit einer Druckauflage von zuletzt rund 270.000 Exemplaren, zwei Millionen Youtube-Abonnentinnen und -Abonnenten sowie 63 Millionen Facebook-Fans zählte das Magazin zu den auflagenstärksten Corporate-Publishing-Produkten Österreichs. Zuletzt erschien es alle zwei Monate, künftig soll es laut Medienberichten nur noch Sonderausgaben geben.