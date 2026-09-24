Jan Böhmermann beendet „ZDF Magazin Royale“ zum Jahresende

Jan Böhmermann beendet sein „ZDF Magazin Royale“ zum Jahresende, nach 187 Folgen. Über eine neue gemeinsame Sendung mit dem ZDF wird laut Sender bereits gesprochen, Details stehen aber noch nicht fest.
Nach mehr als sechs Jahren geht die wöchentliche Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann in ihrer bisherigen Form zu Ende. Das ZDF bestätigte den Schritt gegenüber dem Medienmagazin DWDL. Die letzte reguläre Ausgabe soll am 18. Dezember 2026 laufen, dann nach insgesamt 187 Folgen.
Als Grund nannte Böhmermann selbst den Wunsch nach einem Neuanfang: „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen“, wird er zitiert. Sender und Moderator befänden sich bereits in „guten Gesprächen“ über ein mögliches neues Show-Konzept, wie ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke mitteilte. Details zu Inhalt oder Zeitplan einer möglichen neuen Sendung nannte der Sender bislang nicht.
187 Folgen und ein Tanzorchester, das mitbetroffen ist
Böhmermanns Vertrag war 2025 zunächst nur um ein weiteres Jahr verlängert worden, zugleich hatte sich die Zahl der geplanten Ausgaben pro Jahr bereits verringert. Seinen Ursprung hat das Format 2013 als „Neo Magazin“ beim ZDF-Spartensender ZDFneo, 2020 wechselte die inzwischen in „ZDF Magazin Royale“ umbenannte Sendung ins Hauptprogramm. Ausgezeichnet wurde das Team unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis.
Vom Ende des Formats betroffen ist auch das 15-köpfige Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das seit Jahren fixer Bestandteil von Böhmermanns Sendungen ist und im Mai 2026 sein zehnjähriges Bestehen feierte. Eine für Anfang 2027 geplante Konzerttournee des Ensembles wurde abgesagt.
Böhmermann bleibt dem ZDF vorerst erhalten
Ganz vom Bildschirm verschwinden dürfte Böhmermann trotz des Endes von „ZDF Magazin Royale“ nicht. Bei ZDFneo läuft weiterhin seine Koch- und Gesprächssendung „Böhmi brutzelt“, von der 2026 bereits die fünfte Staffel mit acht neuen Folgen produziert wurde. Außerdem moderiert er jeden Sonntag gemeinsam mit Olli Schulz den Podcast „Fest & Flauschig“.
Laut DWDL wäre eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit einem neuen Format frühestens ab Sommer 2027 denkbar, sollten sich ZDF und Böhmermann auf ein Konzept einigen. Bis dahin läuft „ZDF Magazin Royale“ wie gewohnt freitagabends im Anschluss an die „heute-show“ weiter.