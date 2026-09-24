Jan Böhmermann beendet „ZDF Magazin Royale“ zum Jahresende

Nach mehr als sechs Jahren geht die wöchentliche Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann in ihrer bisherigen Form zu Ende. Das ZDF bestätigte den Schritt gegenüber dem Medienmagazin DWDL. Die letzte reguläre Ausgabe soll am 18. Dezember 2026 laufen, dann nach insgesamt 187 Folgen.

Als Grund nannte Böhmermann selbst den Wunsch nach einem Neuanfang: „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen“, wird er zitiert. Sender und Moderator befänden sich bereits in „guten Gesprächen“ über ein mögliches neues Show-Konzept, wie ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke mitteilte. Details zu Inhalt oder Zeitplan einer möglichen neuen Sendung nannte der Sender bislang nicht.