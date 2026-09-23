JETZT Data Driven 2026: Daten, KI und Personalisierung im Fokus

Den Auftakt bildete der Training Day mit vier praxisorientierten Workshops. Tamara Oberschil von pixelart widmete sich dabei unter anderem der Cross-Channel-Bewertung und Budgetoptimierung mit Google Analytics 4. Im Mittelpunkt standen Attribution, Media Mix Modeling und die Frage, wie Unternehmen ihre Marketingkanäle datenbasiert bewerten können.

Blick auf das Data Driven Marketing von morgen

Am Conference Day standen Best Cases, neue Technologien und die Zukunft des datengetriebenen Marketings im Fokus. Alexandra Lanz von pixelart diskutierte beim Panel „Data Driven Marketing 2030“, welche Entwicklungen künftig relevant werden könnten.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Personalisierung über Web und App sowie der Frage, wie Daten über unterschiedliche Touchpoints hinweg sinnvoll genutzt werden können.

Austausch und Vernetzung in Wien

Die Digitalagentur pixelart war auch als Sponsor der JETZT Data Driven vertreten. Für die Agentur stand neben dem fachlichen Austausch vor allem die stärkere Vernetzung am Wiener Standort im Mittelpunkt.

Die zweitägige Fachkonferenz zeigte damit vor allem eines: Angesichts von KI, Automatisierung und immer komplexeren Customer Journeys wird der strategische Umgang mit Daten für Unternehmen zunehmend entscheidend.