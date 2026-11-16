„Romeo & Julia“ feiert umjubelte Musical-Premiere in der Wiener Stadthalle

Für die Neuauflage zeichneten Marjan Shaki und Lukas Perman verantwortlich, die bereits 2005 als Liebespaar auf der Bühne gestanden waren. Diesmal übernahmen sie die künstlerische Gestaltung hinter den Kulissen und entwickelten gemeinsam Konzept, Regie und Kostüme. Produziert wurde das Musical von PermanProductions. Die musikalische Leitung lag bei Carsten Paap, die Choreografie stammte von Jerôme Knols.

In den Hauptrollen standen Amelie Sarich, Tochter der Musicaldarsteller Ann Mandrella und Drew Sarich, sowie Lukas Mayer. Ergänzt wurde die Besetzung durch bekannte Namen der Musicalszene, darunter Mark Seibert, Carin Filipcic, Matthias Edenborn, Reinwald Kranner, Annemieke van Dam, Serkan Kaya und Dorina Garuci. Auch Studierende der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) wirkten an der Produktion mit.