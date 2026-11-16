„Romeo & Julia“ feiert umjubelte Musical-Premiere in der Wiener Stadthalle

Nach mehr als 20 Jahren kehrte das französische Erfolgsmusical „Romeo & Julia“ nach Wien zurück. Die Neuinszenierung von Marjan Shaki und Lukas Perman begeisterte das Publikum in der ausverkauften Wiener Stadthalle und wurde mit stehenden Ovationen gefeiert.
Großer Applaus für die Rückkehr eines Musicalklassikers: Am 14. November 2026 feierte „Romeo & Julia“ in der Wiener Stadthalle seine Premiere. Mehr als zwei Jahrzehnte nach der ersten Aufführung 2005 brachte ein prominent besetztes Ensemble die tragische Liebesgeschichte erneut auf die Bühne. Das Publikum in der ausverkauften Halle F würdigte die Darbietung mit stehenden Ovationen.
Marjan Shaki und Lukas Perman verantworten Neuinszenierung
Für die Neuauflage zeichneten Marjan Shaki und Lukas Perman verantwortlich, die bereits 2005 als Liebespaar auf der Bühne gestanden waren. Diesmal übernahmen sie die künstlerische Gestaltung hinter den Kulissen und entwickelten gemeinsam Konzept, Regie und Kostüme. Produziert wurde das Musical von PermanProductions. Die musikalische Leitung lag bei Carsten Paap, die Choreografie stammte von Jerôme Knols.
In den Hauptrollen standen Amelie Sarich, Tochter der Musicaldarsteller Ann Mandrella und Drew Sarich, sowie Lukas Mayer. Ergänzt wurde die Besetzung durch bekannte Namen der Musicalszene, darunter Mark Seibert, Carin Filipcic, Matthias Edenborn, Reinwald Kranner, Annemieke van Dam, Serkan Kaya und Dorina Garuci. Auch Studierende der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) wirkten an der Produktion mit.
Drei ausverkaufte Vorstellungen und eine Auszeichnung
Zum Abschluss der Premiere stimmten Ensemble und Publikum gemeinsam das Lied „Liebe“ an. Für die insgesamt drei ausverkauften Vorstellungen in der Halle F erhielt das Produktionsteam zudem den „Wiener Stadthalle Sold Out! Award“.
Damit gelang dem Musical „Romeo & Julia“ mehr als 20 Jahre nach seiner ersten Wiener Spielzeit eine erfolgreiche Rückkehr auf die Bühne.