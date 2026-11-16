Design Depot 2026: Design- und Handwerksmarkt in Wien präsentierte kreative Vielfalt

Das Design Depot 2026 verwandelte die Stage 3 im dritten Wiener Gemeindebezirk in einen Treffpunkt für Design und Handwerk. Die Veranstaltung bot eine Plattform für junge Labels, etablierte Designer und Manufakturen mit Produkten aus Mode, Schmuck und Wohnkultur.
Design, Handwerk und individuelle Geschenkideen
Beim Design Depot 2026 standen am 14. und 15. November in der Stage 3 in Wien-Landstraße individuelle Produkte und handwerkliche Fertigung im Mittelpunkt. Die Verkaufsmesse vereinte ein kuratiertes Ausstellerfeld und präsentierte ein vielfältiges Angebot aus Mode, Schmuck, Accessoires, Wohn- und Tischkultur sowie Lifestyle.
Anders als bei klassischen Designausstellungen konnten die angebotenen Produkte direkt vor Ort erworben werden. Damit richtete sich der Markt insbesondere an Menschen, die Wert auf individuelles Design, handwerkliche Qualität und außergewöhnliche Geschenkideen legen.
Plattform für junge Labels und etablierte Designer
Das von Sabine Jäger und Peter Syrch organisierte Veranstaltungsformat brachte junge Kreativunternehmen, Designer und Manufakturen zusammen. Neben dem Ausstellungsbereich ergänzten Foodtrucks, Genussstände und eine zentrale Bar das Angebot. Ein eigener Kinderbereich richtete sich an Familien.
Mit dem Design Depot setzte Wien auch im November 2026 einen Schwerpunkt auf unabhängige Gestaltung und kreatives Handwerk. Die Veranstaltung bot Ausstellern eine Möglichkeit, ihre Produkte unmittelbar einem interessierten Publikum zu präsentieren und persönliche Kontakte zu knüpfen.