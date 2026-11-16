Design Depot 2026: Design- und Handwerksmarkt in Wien präsentierte kreative Vielfalt

Beim Design Depot 2026 standen am 14. und 15. November in der Stage 3 in Wien-Landstraße individuelle Produkte und handwerkliche Fertigung im Mittelpunkt. Die Verkaufsmesse vereinte ein kuratiertes Ausstellerfeld und präsentierte ein vielfältiges Angebot aus Mode, Schmuck, Accessoires, Wohn- und Tischkultur sowie Lifestyle.

Anders als bei klassischen Designausstellungen konnten die angebotenen Produkte direkt vor Ort erworben werden. Damit richtete sich der Markt insbesondere an Menschen, die Wert auf individuelles Design, handwerkliche Qualität und außergewöhnliche Geschenkideen legen.