Österreichischer Werberat diskutiert KI und Verantwortung im Influencer Marketing

Bei der 18. Mitgliederversammlung des Österreichischen Werberates am ORF-Mediencampus in Wien diskutierten rund 120 Teilnehmer über ethische Standards in der Werbung, Kennzeichnungspflichten für KI-Inhalte und Qualitätssicherung im Influencer Marketing.
Selbstregulierung der Werbewirtschaft im Fokus
Anfang November 2026 lud der Österreichische Werberat (ÖWR) unter Präsident Michael Straberger zur 18. Mitgliederversammlung an den ORF-Mediencampus in Wien. Rund 120 Mitglieder, Werberäte und Vertreter befreundeter Organisationen aus ganz Österreich nahmen an der Veranstaltung teil.
Den Auftakt gestaltete der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig, der die Bedeutung von Vertrauen und Zusammenarbeit für den österreichischen Medienstandort hervorhob. Anschließend erläuterte Straberger die Entwicklung des Werberates und die wachsenden Anforderungen an die freiwillige Selbstregulierung der Branche.
KI-Kennzeichnung und Influencer Marketing als zentrale Themen
Ein Schwerpunkt lag auf den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Werbewirtschaft. Timo Steyer von der KI-Servicestelle der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) informierte über Kennzeichnungspflichten bei KI-generierten Bild-, Video- und Audioinhalten.
Weitere Programmpunkte beschäftigten sich mit Qualitätsstandards im Influencer Marketing. Rut Morawetz, Vizepräsidentin des Interactive Advertising Bureau (IAB) und Vorstandsmitglied des Werberates, stellte den Leitfaden „The Paper“ des IAA Creator Hub Austria vor. Michael Straberger präsentierte die Influencer-Zertifizierung „#ethicalAD“ des Österreichischen Werberates.
Diskussion über Verantwortung und Qualitätssicherung
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion unter dem Titel „Influencer:innen zwischen Reichweite und Verantwortung“ diskutierten Content Creatorin Tessa Bydlinski, Michelle Murray von waterdrop, Sandra Rindler von connective studio und Michael Straberger über die Professionalisierung der Branche, faire Zusammenarbeit und gemeinsame Qualitätsstandards. Moderiert wurde die Diskussion von Rut Morawetz.
Straberger betonte zudem die Bedeutung eines aktiven Beschwerdemanagements. Rückmeldungen von Konsumenten würden gesellschaftliche Veränderungen sichtbar machen und dazu beitragen, ethische Richtlinien für die Werbung weiterzuentwickeln. Eine funktionierende Selbstregulierung könne aus seiner Sicht auch dazu beitragen, zusätzliche gesetzliche Werbeverbote zu vermeiden.
Den Abschluss der Mitgliederversammlung bildete eine Führung hinter die Kulissen des ORF-Mediencampus.