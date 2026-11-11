Österreichischer Werberat diskutiert KI und Verantwortung im Influencer Marketing

Selbstregulierung der Werbewirtschaft im Fokus

Anfang November 2026 lud der Österreichische Werberat (ÖWR) unter Präsident Michael Straberger zur 18. Mitgliederversammlung an den ORF-Mediencampus in Wien. Rund 120 Mitglieder, Werberäte und Vertreter befreundeter Organisationen aus ganz Österreich nahmen an der Veranstaltung teil.

Den Auftakt gestaltete der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig, der die Bedeutung von Vertrauen und Zusammenarbeit für den österreichischen Medienstandort hervorhob. Anschließend erläuterte Straberger die Entwicklung des Werberates und die wachsenden Anforderungen an die freiwillige Selbstregulierung der Branche.

KI-Kennzeichnung und Influencer Marketing als zentrale Themen

Ein Schwerpunkt lag auf den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Werbewirtschaft. Timo Steyer von der KI-Servicestelle der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) informierte über Kennzeichnungspflichten bei KI-generierten Bild-, Video- und Audioinhalten.

Weitere Programmpunkte beschäftigten sich mit Qualitätsstandards im Influencer Marketing. Rut Morawetz, Vizepräsidentin des Interactive Advertising Bureau (IAB) und Vorstandsmitglied des Werberates, stellte den Leitfaden „The Paper“ des IAA Creator Hub Austria vor. Michael Straberger präsentierte die Influencer-Zertifizierung „#ethicalAD“ des Österreichischen Werberates.