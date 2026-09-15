Österreichische Medientage 2026: Branche trifft sich zu KI, ORF-Zukunft und neuen Erlösmodellen

Am 23. und 24. September treffen sich bei den 33. Österreichischen Medientagen in Wien Entscheiderinnen und Entscheider aus Medien, Politik und Werbung. Im Zentrum stehen heuer der Umbruch durch Künstliche Intelligenz, neue Erlösmodelle und die Zukunft des ORF.
Am 23. und 24. September treffen sich beim Erste Campus in Wien Entscheiderinnen und Entscheider aus Medien, Werbung, Kommunikation, Technologie und Politik zu den 33. Österreichischen Medientagen. Veranstalter ist der Manstein Zeitschriftenverlag. Im Zentrum steht heuer der Umbruch durch Künstliche Intelligenz, dazu kommen der Abfluss von Werbegeld an globale Plattformen und die Frage, wie sich Journalismus künftig finanzieren lässt.
Zum Auftakt spricht der langjährige Medienmanager Gerhard Zeiler laut Programm über neue Tech-Eliten und die Verschiebung von Macht zwischen Politik, Märkten und Medien. Die Werberin Dörte Spengler-Ahrens widmet sich der Frage, ob Künstliche Intelligenz Kreativität eher einschränkt oder beflügelt.
ORF-Zukunft und neue Erlösmodelle am zweiten Tag
Am zweiten Tag trifft der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig laut Programm auf Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler sowie auf Corinna Drumm vom Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) und Rainer Nowak vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), um über die Absicherung einer kritischen Öffentlichkeit in Österreich zu diskutieren. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter spricht mit Gerold Riedmann über Content, Commerce und die Geschäftsmodelle der Medien von morgen.
Weitere Programmpunkte behandeln laut Veranstalter Desinformation und Demokratie, neue Erlösmodelle für Verlage sowie Sport als Geschäftsfeld für Medien und Marken. In separaten Masterclasses geht es unter anderem um YouTube als Vertriebskanal, den Aufbau von Communitys und die Ansprache junger Zielgruppen.
Größtes Branchentreffen in angespannter Marktlage
Die Österreichischen Medientage finden seit 1994 statt und gelten als das größte jährliche Branchentreffen der österreichischen Medien- und Kommunikationswirtschaft. Die Veranstaltung fällt heuer in eine Phase, in der die Branche gleich an mehreren Fronten unter Druck steht: sinkende Werbeeinnahmen im klassischen Geschäft, wachsende Konkurrenz durch internationale Plattformen und eine parallel laufende politische Debatte über die Zukunft des ORF.