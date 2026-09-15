Österreichische Medientage 2026: Branche trifft sich zu KI, ORF-Zukunft und neuen Erlösmodellen

Am 23. und 24. September treffen sich beim Erste Campus in Wien Entscheiderinnen und Entscheider aus Medien, Werbung, Kommunikation, Technologie und Politik zu den 33. Österreichischen Medientagen. Veranstalter ist der Manstein Zeitschriftenverlag. Im Zentrum steht heuer der Umbruch durch Künstliche Intelligenz, dazu kommen der Abfluss von Werbegeld an globale Plattformen und die Frage, wie sich Journalismus künftig finanzieren lässt.

Zum Auftakt spricht der langjährige Medienmanager Gerhard Zeiler laut Programm über neue Tech-Eliten und die Verschiebung von Macht zwischen Politik, Märkten und Medien. Die Werberin Dörte Spengler-Ahrens widmet sich der Frage, ob Künstliche Intelligenz Kreativität eher einschränkt oder beflügelt.