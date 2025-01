Wenn am Sonntag erstmals „Das Gespräch mit Susanne Schnabl“ läuft, ist die Vorgabe schwieriger denn je. Das liegt weniger am sentimentalen Ende von „Im Zentrum mit Claudia Reiterer“, zu dem sie ausgerechnet auch Talkmulti Richard David Precht eingeladen hatte. Mehr Herausforderung entsteht aus der aktuellen innenpolitischen Lage. Sie beschert eine Inflation an aktueller Diskussion. „Der runde Tisch“ mit Tarek Leitner und das anschließende „Zur Sache“ mit Reiner Reitsamer am Sonntag waren Musterbeispiele für wirklich aufschlussreiche Runden. Schnabl darf nicht „more of the same“ liefern. Das war bereits ihr wöchentliches Interview-Handicap im „Report“ vor der „ZIB 2“.