ORF errichtet Büro in Beirut und betraut Paul Huemer mit der Leitung

Der 31-Jährige wird Karim El-Gawharys Nachfolger in Nahost. Das Büro in Ägypten wird aufgegeben.
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Auf Kairo folgt Beirut: Der ORF errichtet Mitte September in der libanesischen Hauptstadt ein neues Nahost-Büro. Mit Aufbau und Führung wird ORF-Auslandsjournalist Paul Huemer betraut. Man habe sich für den Standort entschieden, da sich im Libanon zentrale Konfliktthemen der Region verdichten, ein relativ hohes Maß an Pressefreiheit gegeben sei und aufgrund der Nähe zu Syrien sowie weiterer relevanter Grenzgebiete, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.
Huemer (31) studierte Geschichte mit Schwerpunkt Arabistik und islamische Geschichte. Seit fünf Jahren ist er Teil der ORF-Auslandsredaktion und berichtete aus Krisen- und Konfliktregionen wie der Ukraine, dem Ostkongo und der Golfregion. Zuletzt reiste er durch Afrika, um für den ORF zu berichten. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bezeichnete ihn als „absoluten Nahost-Kenner und Top-Profi“.
Menschen und deren Geschichten im Mittelpunkt
„Gerade in einer Zeit, in der sich im Nahen Osten so viel verändert, ist es eine besondere journalistische Aufgabe, nah am Geschehen und an den Menschen zu sein“, wurde Huemer mit Blick auf seine künftige Rolle zitiert. Er wolle Menschen und deren Geschichten in den Mittelpunkt seiner Berichterstattung stellen, um die Region greifbar zu machen.
Abseits von Beirut ist der ORF im Nahen Osten auch in Tel Aviv präsent. Libanon belegt Platz 115 im jüngsten Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen und liegt damit einen Rang vor Israel. Das Büro in Ägypten (Rang 169), wo Karim El-Gawhary tätig war, wird im Rahmen der Neuaufstellung des Korrespondentennetzes und eines Generationenwechsels dagegen aufgegeben. Ende des Vorjahres hieß es, dass El-Gawhary als Freelancer für den ORF aus und über Ägypten und den arabischen Raum berichten solle.