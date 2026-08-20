ORF errichtet Büro in Beirut und betraut Paul Huemer mit der Leitung

Auf Kairo folgt Beirut: Der ORF errichtet Mitte September in der libanesischen Hauptstadt ein neues Nahost-Büro. Mit Aufbau und Führung wird ORF-Auslandsjournalist Paul Huemer betraut. Man habe sich für den Standort entschieden, da sich im Libanon zentrale Konfliktthemen der Region verdichten, ein relativ hohes Maß an Pressefreiheit gegeben sei und aufgrund der Nähe zu Syrien sowie weiterer relevanter Grenzgebiete, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Huemer (31) studierte Geschichte mit Schwerpunkt Arabistik und islamische Geschichte. Seit fünf Jahren ist er Teil der ORF-Auslandsredaktion und berichtete aus Krisen- und Konfliktregionen wie der Ukraine, dem Ostkongo und der Golfregion. Zuletzt reiste er durch Afrika, um für den ORF zu berichten. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bezeichnete ihn als „absoluten Nahost-Kenner und Top-Profi“.