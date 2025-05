Das wird besonders deutlich im Vergleich mit den pinken und roten Koalitionären. Die Neos verfügen mit Helmut Brandstätter (früher ORF, n-tv, Puls, Kurier), Veit Dengler (Ex-NZZ-Chef) und Niko Alm (einst Addendum) über ein vielfältig beschlagenes Dreigestirn. In der SPÖ sind vormalige Küniglberg-Herrscher Mitglieder: Alexander Wrabetz und Gerhard Zeiler, der spätere RTL-Vorstandsvorsitzende und heutige Präsident von WarnerMedia International. Dazu kommt noch Andreas Rudas, der erst ORF-Generalsekretär und dann Bundesparteigeschäftsführer war, um später in Deutschland bei der WAZ (heute Funke) und bei RTL in Spitzenpositionen zu reüssieren. Geht es um die innerparteiliche Expertise, hat Medienminister Andreas Babler also gute Karten. Er muss sie aber auch spielen.