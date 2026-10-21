Heinz Lederer: „Es gibt absolut keine Interessenskonflikte“

1. Warum sind Ihnen Kultur und Sport für den Erhalt einer österreichischen Öffentlichkeit so wichtig?

Kultur und Sport prägen die Identität eines Landes. Deshalb braucht Österreichs Kultur- und Sportidentität ein festes Fundament im ORF.

2. Sie haben mit ÖVP-Gegenüber Schütze gut kooperiert. Was erwarten Sie von Nachfolger Medwenitsch?

Schütze war in fordernden Zeiten zukunftsorientiert. Davon bin ich auch bei Medwenitsch überzeugt, dessen juristische Kompetenz ich schätze.

3. Vorstandsstruktur mit kleinerem Aufsichtsrat: Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen für den ORF?

Beidem stehe ich positiv gegenüber. Für das Überleben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind das aber keine Kernfragen.

4. Sie sind wie andere ORF-Stiftungsräte Kommunikationsberater. Wie sehr profitiert man vom Ehrenamt?

Gar nicht. Das Ehrenamt bedeutet viel Arbeit und öffentliche Aufmerksamkeit. Die Corporate Governance ist eine sehr strenge Benchmark!