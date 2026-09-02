ÖMG Sommerfest 2026: Marketing-Community diskutiert über die Zukunft der Branche

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft lud Ende August zum traditionellen Sommerfest ins Crudo del Monte Ofelio. Im Mittelpunkt standen Networking, Nachwuchsförderung und die Weiterentwicklung der ÖMG vom Branchennetzwerk zum Think Tank für Marketing.
Beim ÖMG Sommerfest 2026 traf sich am 26. August die österreichische Marketing- und Kommunikationsbranche zum Austausch im Crudo del Monte Ofelio. Mitglieder, Partner und Wegbegleiter der Österreichischen Marketing-Gesellschaft nutzten den Abend für persönliche Gespräche und Diskussionen über jene Themen, die das Marketing in den kommenden Jahren prägen dürften.
Dabei ging es nicht nur um Networking. Die ÖMG will sich zunehmend als Think Tank für die Zukunft des Marketings positionieren und den Austausch zwischen unterschiedlichen Disziplinen fördern.
Vom Branchennetzwerk zum Marketing-Think-Tank
Ein zentrales Instrument dieser Neuausrichtung sind die sogenannten Sandboxes. In diesen offenen Diskurs- und Experimentierformaten bringt die ÖMG Expert aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um aktuelle Herausforderungen zu analysieren und Orientierung für die Marketingpraxis zu entwickeln.
2026 standen dabei bereits Themen wie Corporate Influencing und Unternehmenskultur, E-Mobilität und Markenbildung sowie Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und digitale Souveränität auf dem Programm.
„Marketing verändert sich derzeit mit enormer Geschwindigkeit. Umso wichtiger sind Räume, in denen wir Trends nicht nur kommentieren, sondern gemeinsam hinterfragen, ausprobieren und neue Lösungsansätze entwickeln. Genau dafür steht die ÖMG heute“, erklärte ÖMG-Präsident Alexander Oswald.
Auch ÖMG-Präsidentin Viktoria Zischka unterstrich die Bedeutung des direkten Austauschs: „Unser Sommerfest zeigt jedes Jahr, wie wertvoll der persönliche Austausch innerhalb unserer Community ist. Unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und daraus neue Ideen entstehen zu lassen, ist letztlich auch das Prinzip hinter unseren Sandboxes und unserer Arbeit als Think Tank.“
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ÖMG zeichnet Nachwuchs der Werbe Akademie aus
Ein weiterer Schwerpunkt des Sommerfests lag auf der Nachwuchsförderung. Gemeinsam mit der Werbe Akademie zeichnete die ÖMG Absolvent für besondere Leistungen aus und brachte sie mit Vertreter der etablierten Marketing- und Kommunikationsbranche zusammen.
Geehrt wurden Elisabeth Gerlach, Barbara Busch, Natalie Müller und Florian Pichler sowie Michaela Kurcsic und Thomas Kopanz. Die Online-Lehrgänge wurden von Sabine Artmayr und Markus Nutz begleitet.
Bei der Ehrung waren auch Katharina Stummer, stellvertretende Institutsleiterin des WIFI der Wirtschaftskammer Wien, und Julian Ziegler von der Werbe Akademie dabei.
Hinter der Initiative steht das Ziel, junge Marketer möglichst früh mit relevanten Branchennetzwerken in Kontakt zu bringen. Das Sommerfest wurde damit für die ausgezeichneten Rookies auch zur Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Vertreter unterschiedlicher Bereiche der Branche kennenzulernen.
KI, Technologie und Verantwortung prägen den Marketing-Herbst
Nach dem Sommerfest setzt die Österreichische Marketing-Gesellschaft ihre Arbeit mit weiteren Veranstaltungen und Diskussionsformaten fort. Im Mittelpunkt stehen Fragen an den Schnittstellen von Technologie, Künstlicher Intelligenz, Verantwortung, Recht, Kreativität und neuen Formen der Zusammenarbeit.
Ein kommender Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von MarkTech, Ethics & Compliance. Dabei soll diskutiert werden, wie Marketingverantwortliche neue technologische Möglichkeiten nutzen können, ohne rechtliche und ethische Anforderungen aus dem Blick zu verlieren.
Mit ihren Formaten will sich die ÖMG damit stärker als Plattform positionieren, auf der die Branche Veränderungen nicht nur beobachtet, sondern zukünftige Entwicklungen aktiv mitdiskutiert und mitgestaltet.
Marketingbranche trifft sich beim ÖMG Sommerfest
Unter den Gästen des ÖMG Sommerfests 2026 waren unter anderem Martin Brezovich von LiveGroup, Michaela Buttazzoni von BDO, Roland Grafl von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien, Manuela Hofbauer-Paganotta vom Echo Medienhaus, Thomas Parger von Medianet, Eva Mandl von Himmelhoch, Markus Inzinger und Lukas Hetzendorfer von Otago sowie Jürgen Hofer von Manstein.
Ebenfalls dabei waren Hannes Harborth und Gerhard Günther von DSR Agency Vienna, Marion Stelzer-Zöchbauer und Nicola Dietrich von COPE sowie Barbara Rauchwarter von der APA.