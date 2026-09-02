ÖMG Sommerfest 2026: Marketing-Community diskutiert über die Zukunft der Branche

Beim ÖMG Sommerfest 2026 traf sich am 26. August die österreichische Marketing- und Kommunikationsbranche zum Austausch im Crudo del Monte Ofelio. Mitglieder, Partner und Wegbegleiter der Österreichischen Marketing-Gesellschaft nutzten den Abend für persönliche Gespräche und Diskussionen über jene Themen, die das Marketing in den kommenden Jahren prägen dürften.

Dabei ging es nicht nur um Networking. Die ÖMG will sich zunehmend als Think Tank für die Zukunft des Marketings positionieren und den Austausch zwischen unterschiedlichen Disziplinen fördern.

Vom Branchennetzwerk zum Marketing-Think-Tank

Ein zentrales Instrument dieser Neuausrichtung sind die sogenannten Sandboxes. In diesen offenen Diskurs- und Experimentierformaten bringt die ÖMG Expert aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um aktuelle Herausforderungen zu analysieren und Orientierung für die Marketingpraxis zu entwickeln.

2026 standen dabei bereits Themen wie Corporate Influencing und Unternehmenskultur, E-Mobilität und Markenbildung sowie Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und digitale Souveränität auf dem Programm.

„Marketing verändert sich derzeit mit enormer Geschwindigkeit. Umso wichtiger sind Räume, in denen wir Trends nicht nur kommentieren, sondern gemeinsam hinterfragen, ausprobieren und neue Lösungsansätze entwickeln. Genau dafür steht die ÖMG heute“, erklärte ÖMG-Präsident Alexander Oswald.

Auch ÖMG-Präsidentin Viktoria Zischka unterstrich die Bedeutung des direkten Austauschs: „Unser Sommerfest zeigt jedes Jahr, wie wertvoll der persönliche Austausch innerhalb unserer Community ist. Unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und daraus neue Ideen entstehen zu lassen, ist letztlich auch das Prinzip hinter unseren Sandboxes und unserer Arbeit als Think Tank.“