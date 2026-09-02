Patricia Pawlicki: „Korrespondentin sein zu können, ist die Krönung“

1. Der monatliche Talk an Freitagen nach der ZIB 2: Wie soll dieses ORF-Aviso Stammpublikum schaffen?

Das Schöne, meine Zuseher:innen freuen sich immer sehr auf ihren „3 Am Runden Tisch“-Freitag. Wir haben auch einen „3 Am Runden Tisch“-Podcast.

2. Konstruktives Streitgespräch oder kontroversieller Talk: Welcher Untertitel ist Ihnen warum lieber?

Ich und meine CVDin Barbara Wolf stehen zu unserem konstruktiven Streitgespräch, warum: weil wir alle doch täglich Lösungen suchen.

3. Früher wöchentlich, nun nur noch ein Dutzend Mal pro Jahr: Wie wichtig ist Ihnen Bildschirmpräsenz?

Mir ist es zu 100 % wichtig, für meine journalistische Arbeit geradezustehen, ob beim „Hohen Haus“, „Weltjournal“ und nun bei „3 Am Runden Tisch“.

4. Nach welchen Kriterien suchen Sie Thema und Paare aus? Wie tagespolitisch darf/soll das Ganze sein?

Ukraine-Kriegsbeginn war Thema, sonst viel Innen- und Gesellschaftspolitik: Bei Kern gegen Strolz war klar: 2 Ex- und noch Vollblutpolitiker.