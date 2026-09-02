Patricia Pawlicki: „Korrespondentin sein zu können, ist die Krönung“

Die ORF-Journalistin über „3 Am Runden Tisch“, harte Fragen, politische Unabhängigkeit und ihren persönlichen Wunsch an den neuen Generaldirektor Clemens Pig.
1. Der monatliche Talk an Freitagen nach der ZIB 2: Wie soll dieses ORF-Aviso Stammpublikum schaffen?
Das Schöne, meine Zuseher:innen freuen sich immer sehr auf ihren „3 Am Runden Tisch“-Freitag. Wir haben auch einen „3 Am Runden Tisch“-Podcast.
2. Konstruktives Streitgespräch oder kontroversieller Talk: Welcher Untertitel ist Ihnen warum lieber?
Ich und meine CVDin Barbara Wolf stehen zu unserem konstruktiven Streitgespräch, warum: weil wir alle doch täglich Lösungen suchen.
3. Früher wöchentlich, nun nur noch ein Dutzend Mal pro Jahr: Wie wichtig ist Ihnen Bildschirmpräsenz?
Mir ist es zu 100 % wichtig, für meine journalistische Arbeit geradezustehen, ob beim „Hohen Haus“, „Weltjournal“ und nun bei „3 Am Runden Tisch“.
4. Nach welchen Kriterien suchen Sie Thema und Paare aus? Wie tagespolitisch darf/soll das Ganze sein?
Ukraine-Kriegsbeginn war Thema, sonst viel Innen- und Gesellschaftspolitik: Bei Kern gegen Strolz war klar: 2 Ex- und noch Vollblutpolitiker.
5. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihr Intermezzo als Moderatorin von „Treffpunkt Kultur“ vor 20 Jahren?
Tolle Themen, tolles Team und oft das Feedback: schön, wenn eine politische Journalistin Künstler:innen interviewt.
6. Rückblick auf die Phasen als 3sat-Moderatorin und Korrespondentin: Was machen die Deutschen anders?
Korrespondentin sein zu können, ist die Krönung für jede Journalistin. Die deutschen Politiker:innen sind mehr Klarheit, harte Fragen gewohnt.
7. Clemens Pig wird der neunte General, seit Sie beim ORF sind: Ihr größter persönlicher Wunsch an Ihn?
Gut, wenn jemand von außen bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und ich erwarte mir, dass er unabhängigen Journalismus besonders hochhält.
8. Verheiratet mit einem Ex-Kollegen und Nun-Politiker: Welche beruflichen Vor-/Nachteile bringt das?
Als Ehefrau eines Chefredakteurs bekommst du eine noch dickere Haut, ist ein großes Geschenk. Seit er Politiker ist, brauche ich viel Humor.
Steckbrief
Patricia Pawlicki
Patricia Pawlicki begann 1988 im ORF. Sie war Redakteurin bei „Report“ und „Weltjournal“, Moderatorin von „Mittagsmagazin“ und „Tagesgespräch“ auf 3sat, Korrespondentin in Berlin, moderierte „Treffpunkt Kultur“, „Hohes Haus“, „Pressestunde“,„Runder Tisch“ und seit 2020 „3 Am Runden Tisch“