Goldener Hahn 2026: Niederösterreichs beste Werbearbeiten in Ybbs ausgezeichnet

Am 15. September 2026 wurde die Stadthalle Ybbs zum Treffpunkt der niederösterreichischen Kreativ- und Kommunikationsbranche. Zum 48. Mal vergab die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Niederösterreich den Landeswerbepreis Goldener Hahn. Rund 200 Arbeiten waren für die diesjährige Ausgabe eingereicht worden.

Unter dem Motto „Echt.Gold.Wert“ standen die Qualität kreativer Arbeit und deren wirtschaftlicher Stellenwert im Mittelpunkt. In zehn Kategorien wurden jene Projekte ausgezeichnet, die die Jury hinsichtlich Idee, Umsetzung und gestalterischer Qualität überzeugen konnten.

Jason Romeyko fordert mehr Mut

Eine Premiere gab es bereits vor der eigentlichen Preisverleihung. Erstmals startete der Goldene Hahn mit einem Round Table. Juryvorsitzender und Creative Director Jason Romeyko sprach dabei über internationale Entwicklungen in Werbung und Kommunikation.

Neben Lob für die eingereichten Arbeiten richtete er auch einen Appell an die Branche. Es brauche mehr Mut, neue Ideen tatsächlich umzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund neuer Technologien und des zunehmenden Einsatzes künstlicher Intelligenz bleibe die kreative Idee ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Kommunikation.

Durch die anschließende Gala führte Dirk Stermann.