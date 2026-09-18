Leseempfehlungen - Deutscher Buchpreis 2026

Suhrkamp Verlag AG

Alma kann Anton nicht vergessen, seit sie ihm in der Bretagne begegnet ist. Beide sind Berliner und auf Sprach­ferien. Doch er reist plötzlich ab. Später erfährt sie, warum: Seine Gasteltern sind Antisemiten. Er ist Jude. Die Barriere ist aber nicht die Religion, sondern die Herkunft: Anna stammt aus einfachen Verhältnissen, ihr Stiefvater ist im Weinhandel, Anton ist der Sohn eines Literaturwissenschaftlers. Die beiden werden ein Paar. Da verändert der Terrorüberfall auf Israel vom 7. Oktober 2023 beider Leben. Eindrücklich führt der Roman vor, wie die Weltgeschichte ins Leben eingreift. Suhrkamp