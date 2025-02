1925: Das Geburtsjahr der modernen Literatur

Fitzgerald und Hemingway trafen einander in der Dingo Bar, in Montparnasse in Paris, wo Hemingway versuchte, den Freund zu beruhigen, dass der Roman ‚The Great Gatsby‘ trotz der schleppenden Verkaufszahlen ganz ausgezeichnet sei. Mit Willa Cather’s ‚The Professor’s House‘, Theodore Dreiser’s ‚An American Tragedy‘ und John Dos Passos’s ‚Manhattan Transfer‘ – eine Beschreibung des Lebens vier unterschiedlicher Menschen in New York, wird regelmäßig in den Top 100 der Literaturgeschichte erwähnt – beginnt die erfolgreiche Epoche der modernen amerikanischen Literatur mit zahlreichen Verfilmungen und weltweiten Übersetzungen. Im Februar 1925 erscheint die erste Ausgabe des wichtigsten amerikanischen literarischen Magazins „The New Yorker“.

Marcel Proust veröffentlicht in Frankreich ‚Albertine Disparue‘, den 6. Band seines Meisterwerks ‚Auf den Spuren der verlorenen Zeit‘. Lion Feuchtwanger gelingt in Deutschland der literarische Durchbruch mit dem historischen Roman ‚Jud Süß‘, der das Leben des Hofjuden Süß Oppenheimer als Vorlage benutzt, und Franz Kafka’s ‚Der Process‘ wird veröffentlicht –, obwohl er die Vernichtung seiner Manuskripte angeordnet hatte. Im Mai erscheint in London bei dem Verlag Hogarth Press der Roman ‚Mrs. Dalloway‘ von Virginia Wolf.

André Gide schockt in dem Roman ‚Les Faux-Monnayeurs‘ (Die Falschmünzer) die Literaturkritik mit freizügiger Darstellung der Homosexualität. ‚The Painted Veil‘ (Der bunte Schleier) von William Somerset Maugham wird zweimal mit Greta Garbo verfilmt. Richard Horatio Edgar Wallace veröffentlichte im Jahr 1925 vier Kriminalromane, insgesamt 175 Romane, übersetzt in

45 Sprachen. In Deutschland wurden etwa 40 Filme auf der Grundlage seiner Bücher produziert.