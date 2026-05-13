Robert Seethaler: „Wer nicht verzweifelt, ist kein Mensch“

Seethaler zeigt keine Helden, keine außergewöhnlichen Typen, sondern rekrutiert sein literarisches Personal aus dem Alltäglichen. „Was ist schon heldenhaft? Jeder Mensch ist Held seiner eigenen Geschichte. Für manche ist es eine größere Leistung, den neuen Tag zu erleben oder überhaupt noch ohne Schmerzen aus dem Bett zu kommen, als an großen Weltgeschehnissen mitzuwirken. Ich kann nicht verstehen, warum immer wieder von sogenannten ,einfachen Menschen‘ in meinen Büchern geschrieben wird“, bekundet er den Rezensenten sein Unverständnis.

„Jeder Mensch“, setzt er fort, „ist ein Wunder – und gleichzeitig einfach mit seinen Bedürfnissen, seiner Freude und seiner Not. Große Gefühle sind einfache Gefühle: Wut, Freude, Liebe, Hass. Das Leben mag oft kompliziert und ein großes Geheimnis sein, aber in seiner Essenz ist es einfach. Ich glaube nicht, dass der Bundespräsident mit seinen Ängsten und Grundbedürfnissen anders gestrickt ist als der Bauarbeiter aus dem Nachbarhaus.“

Versetzt ihn das Betrachten und Beschreiben der zusehends tristen Gegenwart nicht in Verzweiflung? „Wer nicht verzweifelt, ist kein Mensch. Nur sollte man Wege kennen, um immer wieder aus den Verzweiflungslöchern herauszufinden. Vieles, was ich schreibe, entwächst einer wiederkehrenden Verzweiflung. Aber ich will nicht darin versinken. Man kann auch Angst haben, aber man darf sich nicht von ihr bestimmen lassen. Angst und Verzweiflung können starke Antriebe sein. Ich will nichts romantisieren, es gibt Schöneres als Gewalt und Alter. Aber ich habe mich entschlossen, mit dem Älterwerden Gelassenheit und Fröhlichkeit zu verströmen und damit eher an den Schwachsinn zu grenzen als an die Verbitterung. Natürlich ist es ein bisschen irrwitzig, in dieser Welt noch so etwas wie Fröhlichkeit zu behalten, aber ich glaube, es lohnt­ …“