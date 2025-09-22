Ken Follett : „Krieg gab es vor der Zivilisation"

Herr Follett, was empfinden Sie hier in Stonehenge, an diesem historischen Ort?

Ehrfurcht. Und diese steigert sich, je mehr man darüber weiß. Wenn man erfährt, wie es gebaut wurde und welche bescheidenen Mittel die Menschen der Steinzeit hatten, wird deren Leistung immer noch bemerkenswerter.

Wann waren Sie zum ersten Mal hier?

Als Kind mit meinen Eltern. Damals war das Gelände noch frei zugänglich, wir Kinder konnten auf die Steine klettern. Manche Besucher schabten sogar etwas davon ab.

Was war der Auslöser dafür, dass Sie jetzt über die Steinzeit schreiben?

Ein Buch mit dem Titel „How to Build Stonehenge“. Aber ich meine nur den ­Titel, nicht das Buch. Ich dachte, das klingt wie ein Roman von Ken Follett. Und ich begann tatsächlich, darüber nachzudenken, wie Stonehenge gebaut wurde. Ich habe dann das Buch gelesen und Mike Pitts, den Autor, getroffen. Er wurde einer meiner Berater. Und ich begann, über diese Rätsel nachzudenken. Wer hat das gebaut? Wie wurde es gebaut? Und warum? So erkannte ich, wie daraus ein Roman entstehen könnte, eine Geschichte über diese Fragen, wer diese Menschen waren, wie sie diese ­außergewöhnliche Leistung vollbracht haben und was sie dazu motiviert hat. Das ist der springende Punkt.

Im Roman geht es vor allem darum, wie man das Unmögliche möglich macht, nicht?

Richtig. Denn wie Sie wissen, sagen die einen im Roman, immer wieder, dass diese Unternehmung töricht, reine Zeitverschwendung sei. Das aber motiviert die Leute, die daran arbeiten, noch viel mehr. Denn sie zeigen denen, dass sie sich irren. Sie können den Gedanken, es nicht zu schaffen, nicht ertragen. Das erhöht die Spannung in einem Roman.

Eine der zentralen Figuren ist eine junge Frau namens Joia. Sie wird Priesterin und treibt die Hirten dazu, das Monument zu bauen. Sie hofft, dass ihr der Bau Ansehen verschafft und sie zur Hohepriesterin aufsteigt. Ist sie eine Art weiblicher Emmanuel Macron der Steinzeit?

Wie kommen Sie auf Macron?

Beide haben geschafft, was niemand für möglich gehalten hätte. Frankreichs Präsident hat in fünf Jahren Notre-Dame nach dem Brand wieder aufgebaut. Joia im Roman war die treibende Kraft für Stonehenge. Anders gefragt, ist sie ein Beispiel für einen ehrgeizigen Politikertypus?

Joias Ehrgeiz gilt der Gemeinschaft. Sie ist überzeugt, dass dieses Monument der Gesellschaft, die gerade eine Hungersnot überstanden hat, neuen Lebensmut geben wird. Ich halte sie nicht für besonders egoistisch. Aber man kann schließlich jeden für egoistisch halten, vielleicht sogar Mutter Teresa, die alles nur für ihren Ruhm getan hat oder um in den Himmel zu kommen. Aber das wäre Zynismus. Manchmal tun Menschen auch Dinge, weil sie diese für richtig halten. Die Hälfte meiner Freunde sind Politiker. Sie sind alle ein bisschen idealistisch. Aber keiner von ihnen brennt wirklich darauf, Premierminister zu werden. Wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, dass ihr Leben dann komplett ruiniert wäre. In diesem Amt wird man ständig von Bodyguards bewacht, man muss zu jeder Minute ­bereitstehen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt darüber nachdenken würde, dieses Amt anzunehmen, würde man es mir anbieten. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben nur ein einziges Ziel, nämlich aufzusteigen.

Eine andere hochrangige Priesterin will das Projekt stoppen. Steht sie für die Konservativen in der Politik, die gegen jeden Fortschritt sind?

Ich weiß nicht, ob sie überhaupt konservativ ist. Sie ist ängstlich. Das ist oft so bei Menschen, die einen sehr bequemen Job haben und alles haben, was sie ­wollen. Wenn jemand etwas Riskantes vorschlägt, lehnen die das ab. Denn sie haben ja alles. Das gibt es heute, und das gab es in der Steinzeit und wahrscheinlich auch im Mittelalter.

Diese Priesterin will ihre Privilegien nicht aufgeben. Sie glaubt auch, dass sie das Recht hat, junge Kolleginnen zu missbrauchen. Haben sich die Menschen denn nicht verändert?

Sie ist wie viele Menschen in Führungspositionen. In den vergangenen Jahren sind viele Missbrauchsfälle bekannt geworden, weil die Leute erst jetzt darüber reden. Wenn heute etwa 40-Jährige sagen: „Als ich zehn Jahre alt war und diese Schule besuchte, wurde ich von diesem Lehrer missbraucht“, sind alle schockiert.

Manche Szenen im Roman wirken, als hätten Sie heutige Menschen in die Steinzeit versetzt. Kann man Ihren Roman als Spiegelbild unserer Gesellschaft sehen?

Wenn Sie diesen Eindruck haben, dann liegt das daran, dass die Steinzeit unserer Gesellschaft ähnlich ist. Es gibt Pa­rallelen zwischen der Gesellschaft der Urzeit und der modernen. Krieg, Rivalität, Konflikte, Unterdrückung hat es immer schon gegeben. Aber ich verwende diese Dinge nicht, um eine Lektion zu erteilen. Ich will niemanden belehren und keine Botschaften vermitteln.

Belastet Sie das Weltgeschehen beim Schreiben gar nicht?

Nun, Kriege hat es doch immer gegeben.