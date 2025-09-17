Buch: Wie Österreich die Juden vergessen wollte

Die Urheberschaft der Verbrechen wurde rasch allein den Deutschen zugeschoben. Und wohl aus Gehorsam den russischen Befreiern gegenüber verstand man unter Kriegsopfern zunächst einmal jene Russen, die im Krieg umgekommen waren. Danach kamen politische Häftlinge und Widerstandskämpfer – in dieser Wahrnehmung mehr, als es in Österreich wohl gab. Mehr noch: Butterweck zitiert einen Kommentar aus das Neue Österreich, in dem der kommunistische Chefredakteur Ernst Fischer behauptet, Juden seien nicht mit dem Viehwagon, sondern erste Klasse gereist – in den Tod im KZ.

Österreichs Politiker der ersten Stunden standen dem um nichts nach: In Reden und Kommentaren stellte man sich als Opfer dar und zog über jene her, die den Krieg im Exil überstanden. Vertrieben, wohlgemerkt, und nur so dem Tod entronnen.

Ein Verdrängungswettbewerb, der den auch heute noch herrschenden Antisemitismus in diesem Land zum Teil erklären könnte.