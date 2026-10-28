Johann Lafer und Helmut Marko auf Genuss- und Kulturtour durch die Steiermark

Zwei international bekannte Steirer auf gemeinsamer Entdeckungstour: Spitzenkoch Johann Lafer und Motorsportlegende Helmut Marko besuchten auf Einladung des Tourismusverbands Region Graz und der Steirischen Tourismus GmbH ausgewählte kulinarische und kulturelle Schauplätze in Graz und der Weststeiermark. Der Besuch wurde von einem Social-Media-Team begleitet und für eine gemeinsame touristische Medienproduktion genutzt.

Den Auftakt bildete ein Rundgang über den Bauernmarkt am Lendplatz, wo Lafer und Marko regionale Spezialitäten verkosteten und mit Produzenten ins Gespräch kamen. Für Lafer war der Besuch zugleich eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln. Vor 50 Jahren begann er seine Karriere mit einer Kochlehre im Grazer Gösser-Bräu. Heute ist er als Genussbotschafter der Erlebnisregion Graz tätig.