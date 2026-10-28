Johann Lafer und Helmut Marko auf Genuss- und Kulturtour durch die Steiermark

Spitzenkoch Johann Lafer und Formel-1-Legende Helmut Marko erkundeten gemeinsam Graz und die Weststeiermark. Auf dem Programm standen regionale Kulinarik, bekannte Sehenswürdigkeiten und ein Besuch des Kunstfestivals Klanglicht im Schloss Eggenberg.
Kulinarischer Streifzug durch Graz
Zwei international bekannte Steirer auf gemeinsamer Entdeckungstour: Spitzenkoch Johann Lafer und Motorsportlegende Helmut Marko besuchten auf Einladung des Tourismusverbands Region Graz und der Steirischen Tourismus GmbH ausgewählte kulinarische und kulturelle Schauplätze in Graz und der Weststeiermark. Der Besuch wurde von einem Social-Media-Team begleitet und für eine gemeinsame touristische Medienproduktion genutzt.
Den Auftakt bildete ein Rundgang über den Bauernmarkt am Lendplatz, wo Lafer und Marko regionale Spezialitäten verkosteten und mit Produzenten ins Gespräch kamen. Für Lafer war der Besuch zugleich eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln. Vor 50 Jahren begann er seine Karriere mit einer Kochlehre im Grazer Gösser-Bräu. Heute ist er als Genussbotschafter der Erlebnisregion Graz tätig.
Anschließend führte die Tour auf den Grazer Schlossberg, wo die beiden im 4D-Kino „The Flight“ die Stadt aus einer neuen Perspektive erlebten. Marko, der als Hotelier mehrere Häuser in Graz betreibt, ist eng mit der Stadt verbunden. Das gemeinsame Mittagessen fand im Restaurant El Pescador in der Grazer Innenstadt statt.
Lipizzaner, Schilcher und steirische Tradition
Am Nachmittag ging es weiter in die Lipizzanerheimat zum Bundesgestüt Piber. Dort erhielt Lafer Einblicke in die traditionsreiche Pferdezucht. Nach einem Zwischenstopp bei der von Friedensreich Hundertwasser gestalteten St. Barbara Kirche in Bärnbach führte die Route nach Ligist. In der Buschenschank Dokter standen eine klassische steirische Jause und die Verkostung des regionaltypischen Schilchers auf dem Programm.
Kunstfestival Klanglicht als Abschluss
Den kulturellen Abschluss bildete ein Besuch des Kunstfestivals Klanglicht im Schloss Eggenberg. Unter dem diesjährigen Motto „Zeit“ setzten zeitgenössische Licht- und Klanginstallationen die historische Architektur des UNESCO-Welterbes in Szene.
Mit der gemeinsamen Tour wollen der Tourismusverband Region Graz und die Steirische Tourismus GmbH die kulinarische und kulturelle Vielfalt der Region einem internationalen Publikum näherbringen. Die während des Besuchs entstandenen Foto- und Videoinhalte werden über verschiedene Social-Media-Kanäle verbreitet.