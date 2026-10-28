Halloween-Kürbis: Warum das Fruchtfleisch in den Topf gehört und Zierkürbisse nicht

Halloween fällt heuer auf Samstag, den 31. Oktober, und mit dem Brauch aus dem angelsächsischen Raum hat sich auch die Kürbislaterne in Österreich etabliert. Wie viel davon im Müll landet, zeigen Zahlen aus Großbritannien: Nach Schätzungen der Umweltorganisation Hubbub werden dort jedes Jahr rund acht Millionen Kürbisse weggeworfen, das entspricht etwa 18.000 Tonnen.

Die Grafschaftsverwaltung von Worcestershire in England geht davon aus, dass nur rund 30 Prozent des Fruchtfleischs gegessen werden. Der Rest wird mit der Laterne entsorgt, oft nach wenigen Tagen, wenn der ausgehöhlte Kürbis zu faulen beginnt. Für Österreich gibt es keine vergleichbaren Zahlen zu Halloween-Kürbissen.