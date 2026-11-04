Gansl zu Martini ist Tradition, die Gänse stammen aber großteils nicht aus Österreich

Nur rund ein Drittel des Gänsefleischs, das in Österreich verbraucht wird, kommt rechnerisch aus heimischer Erzeugung. Der Selbstversorgungsgrad bei Gänsen lag 2025 laut der Versorgungsbilanz von Statistik Austria bei 34 Prozent. Den Rest deckt der Import.

In absoluten Zahlen wurden in Österreich 573 Tonnen Gänsefleisch erzeugt, gerechnet als Schlachtgewicht, also mit Knochen. Eingeführt wurden 1.224 Tonnen, ausgeführt 128 Tonnen. Der Inlandsverbrauch lag damit bei 1.669 Tonnen, das sind rund 0,2 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Auf den tatsächlichen menschlichen Verzehr entfallen davon laut Statistik Austria 993 Tonnen oder etwa 0,1 Kilogramm pro Person.